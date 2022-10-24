Англия24 октября 2022, 05:23 |
37
0
Лидс – Фулхэм – 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
24 октября 2022, 05:23 |
37
0
В воскресенье, 23 октября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Фулхэм» на выезде выиграл у «Лидса» со счетом 3:2.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Крисенсио Саммервилл (Лидс).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Фулхэм).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Бобби Рейд (Фулхэм).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Фулхэм).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 октября 2022, 00:23 1
Отличились Усман Дембеле, Сержи Роберто, Роберт Левандовски, Ферран Торрес
Футбол | 23 октября 2022, 11:00 10
В 15:00 у харьковчан игра с «Рухом» в 9-м туре УПЛ
Футбол | 23.10.2022, 13:07
Футбол | 23.10.2022, 17:33
Футбол | 23.10.2022, 22:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.10.2022, 00:10 1
23.10.2022, 19:23 3
22.10.2022, 22:15 1
23.10.2022, 05:10 25
23.10.2022, 00:51 1
23.10.2022, 13:26 6
22.10.2022, 10:31
Футбол