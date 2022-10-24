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Чемпионат Англии
Лидс
23.10.2022, FT 2 : 3
Фулхэм
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Англия
24 октября 2022, 05:23 |
37
0

Лидс – Фулхэм – 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

24 октября 2022, 05:23 |
37
0
Лидс – Фулхэм – 2:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 октября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Фулхэм» на выезде выиграл у «Лидса» со счетом 3:2.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Крисенсио Саммервилл (Лидс).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Фулхэм).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Бобби Рейд (Фулхэм).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Фулхэм).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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