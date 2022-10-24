Украина. Вторая лига24 октября 2022, 01:15 | Обновлено 24 октября 2022, 04:44
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Васт – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 24 октября в 12:00
24 октября 2022, 01:15 | Обновлено 24 октября 2022, 04:44
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В понедельник, 24 октября, состоится матч 8-го тура Второй лиги Украины, в котором «Васт» примет «Чайку». Стартовый свисток прозвучит в 12:00.
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