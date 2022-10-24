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Чемпионат Украины
Васт
24.10.2022 16:00 - : -
Чайка
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Украина. Вторая лига
24 октября 2022, 01:15 | Обновлено 24 октября 2022, 04:44
5
0

Васт – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 24 октября в 12:00

24 октября 2022, 01:15 | Обновлено 24 октября 2022, 04:44
5
0
Васт – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В понедельник, 24 октября, состоится матч 8-го тура Второй лиги Украины, в котором «Васт» примет «Чайку». Стартовый свисток прозвучит в 12:00.

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Источник Sport.ua
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