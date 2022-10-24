Украина. Премьер лига24 октября 2022, 04:40 | Обновлено 24 октября 2022, 04:56
66
0
Кривбасс – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 октября в 13:00 поединок 9-го тура чемпионата УПЛ
24 октября 2022, 04:40 | Обновлено 24 октября 2022, 04:56
66
0
В понедельник, 24 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ингулец».
Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало встречи в 13:00.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбас» – «Ингулец».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 23 октября 2022, 03:55 0
Погибло минимум два человека
Футбол | 23 октября 2022, 20:42 3
У хозяев поля забил Харри Кейн, а у гостей – Каллум Уилсон и Мигель Альмирон
Футбол | 23.10.2022, 13:07
Футбол | 24.10.2022, 00:50
Футбол | 23.10.2022, 19:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.10.2022, 15:45 17
23.10.2022, 14:51 66
22.10.2022, 19:21 9
23.10.2022, 19:00 4
23.10.2022, 13:26 6
22.10.2022, 22:15 1
23.10.2022, 05:10 25
22.10.2022, 10:31