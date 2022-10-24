Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Кривбасс
24.10.2022 13:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 04:40 | Обновлено 24 октября 2022, 04:56
66
0

Кривбасс – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 октября в 13:00 поединок 9-го тура чемпионата УПЛ

24 октября 2022, 04:40 | Обновлено 24 октября 2022, 04:56
66
0
Кривбасс – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 24 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ингулец».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало встречи в 13:00.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбас» – «Ингулец».

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Леонид КУЧУК: «Многие наши футболисты выглядели уставшими»
Васт – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Колос – Черноморец. Текстовая трансляция матча
смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ингулец Кривбасс - Ингулец
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На россии взорвался пороховой завод по производству боеприпасов
Война | 23 октября 2022, 03:55 0
На россии взорвался пороховой завод по производству боеприпасов
На россии взорвался пороховой завод по производству боеприпасов

Погибло минимум два человека

Шпоры уступили сорокам. Тоттенхэм снова проиграл, на этот раз Ньюкаслу
Футбол | 23 октября 2022, 20:42 3
Шпоры уступили сорокам. Тоттенхэм снова проиграл, на этот раз Ньюкаслу
Шпоры уступили сорокам. Тоттенхэм снова проиграл, на этот раз Ньюкаслу

У хозяев поля забил Харри Кейн, а у гостей – Каллум Уилсон и Мигель Альмирон

ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»
Футбол | 23.10.2022, 13:07
ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»
ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»
Юрий Панькив провел 250-й матч в чемпионатах Украины
Футбол | 24.10.2022, 00:50
Юрий Панькив провел 250-й матч в чемпионатах Украины
Юрий Панькив провел 250-й матч в чемпионатах Украины
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Футбол | 23.10.2022, 19:23
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Залужный обманул всех. ВСУ даже США не показали план обороны Украины
Залужный обманул всех. ВСУ даже США не показали план обороны Украины
22.10.2022, 15:45 17
Война
Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу
Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу
23.10.2022, 14:51 66
Футбол
ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ
ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ
22.10.2022, 19:21 9
Футбол
Я умирала от боли и не могла ничего понять. Ястремская попала в больницу
Я умирала от боли и не могла ничего понять. Ястремская попала в больницу
23.10.2022, 19:00 4
Теннис
МЮ готов отпустить Роналду бесплатно. Но есть проблема
МЮ готов отпустить Роналду бесплатно. Но есть проблема
23.10.2022, 13:26 6
Футбол
Украина вышла в финал четырех женского Евро-2023 по футзалу
Украина вышла в финал четырех женского Евро-2023 по футзалу
22.10.2022, 22:15 1
Футзал
Динамо проводит худший сезон за годы, но проигрывает не только на поле
Динамо проводит худший сезон за годы, но проигрывает не только на поле
23.10.2022, 05:10 25
Футбол
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри сошел с ума»
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри сошел с ума»
22.10.2022, 10:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности