23.10.2022, FT 4 : 0
Англия24 октября 2022, 03:21 | Обновлено 24 октября 2022, 03:27
29
0
Астон Вилла – Брентфорд – 4:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
24 октября 2022, 03:21 | Обновлено 24 октября 2022, 03:27
29
0
В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своем поле разгромила «Брентфорд» со счетом 4:0.
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
14’
ГОЛ ! С пенальти забил Дэнни Ингс (Астон Вилла).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Астон Вилла).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Астон Вилла).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 октября 2022, 03:00 0
Главные новости за 23 октября на Sport.ua
Футбол | 23 октября 2022, 20:42 3
У хозяев поля забил Харри Кейн, а у гостей – Каллум Уилсон и Мигель Альмирон
Война | 23.10.2022, 10:35
Футбол | 23.10.2022, 14:51
Футбол | 23.10.2022, 19:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.10.2022, 17:33 8
22.10.2022, 10:45 1
22.10.2022, 19:21 9
22.10.2022, 15:01 1
22.10.2022, 06:23 35
23.10.2022, 00:23 6
23.10.2022, 19:00 4
23.10.2022, 00:51 1