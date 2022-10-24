Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Брентфорд – 4:0. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Астон Вилла
23.10.2022, FT 4 : 0
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 октября 2022, 03:21 | Обновлено 24 октября 2022, 03:27
29
0

Астон Вилла – Брентфорд – 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

24 октября 2022, 03:21 | Обновлено 24 октября 2022, 03:27
29
0
Астон Вилла – Брентфорд – 4:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своем поле разгромила «Брентфорд» со счетом 4:0.

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
14’
ГОЛ ! С пенальти забил Дэнни Ингс (Астон Вилла).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Астон Вилла).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Астон Вилла).
По теме:
Саутгемптон – Арсенал – 1:1. Видео голов и обзор матча
Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Бисиклета! Сумасшедший гол игрока Монпелье. Итоги тура во Франции
Астон Вилла Брентфорд видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Setanta Sports Ukraine
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо потеряло очки, Ювентус нацелился на Мудрика, победа Ферстаппена
Футбол | 24 октября 2022, 03:00 0
Динамо потеряло очки, Ювентус нацелился на Мудрика, победа Ферстаппена
Динамо потеряло очки, Ювентус нацелился на Мудрика, победа Ферстаппена

Главные новости за 23 октября на Sport.ua

Шпоры уступили сорокам. Тоттенхэм снова проиграл, на этот раз Ньюкаслу
Футбол | 23 октября 2022, 20:42 3
Шпоры уступили сорокам. Тоттенхэм снова проиграл, на этот раз Ньюкаслу
Шпоры уступили сорокам. Тоттенхэм снова проиграл, на этот раз Ньюкаслу

У хозяев поля забил Харри Кейн, а у гостей – Каллум Уилсон и Мигель Альмирон

Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Война | 23.10.2022, 10:35
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу
Футбол | 23.10.2022, 14:51
Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу
Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Футбол | 23.10.2022, 19:23
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
23.10.2022, 17:33 8
Футбол
Определились все участницы Итогового турнира WTA
Определились все участницы Итогового турнира WTA
22.10.2022, 10:45 1
Теннис
ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ
ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ
22.10.2022, 19:21 9
Футбол
ВИДЕО. У Халеп допинг, Марсель хочет Малиновского, ставим на Челси
ВИДЕО. У Халеп допинг, Марсель хочет Малиновского, ставим на Челси
22.10.2022, 15:01 1
Футбол
Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо
Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо
22.10.2022, 06:23 35
Футбол
ФОТО. Усик встретился с актером, который играл антагониста в фильме Рокки 4
ФОТО. Усик встретился с актером, который играл антагониста в фильме Рокки 4
23.10.2022, 00:23 6
Бокс
Я умирала от боли и не могла ничего понять. Ястремская попала в больницу
Я умирала от боли и не могла ничего понять. Ястремская попала в больницу
23.10.2022, 19:00 4
Теннис
Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от боя с Фьюри
Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от боя с Фьюри
23.10.2022, 00:51 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности