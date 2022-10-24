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  4. Леонид КУЧУК: «Многие наши футболисты выглядели уставшими»
Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 04:40 |
34
0

Леонид КУЧУК: «Многие наши футболисты выглядели уставшими»

Наставник «Руха» – о ничьей с «Металлистом 1925»

24 октября 2022, 04:40 |
34
0
Леонид КУЧУК: «Многие наши футболисты выглядели уставшими»
ФК Рух. Леонид Кучук

Главный тренер львовского «Руха» Леонид Кучук прокомментировал ничью с харьковским «Металлистом 1925» (1:1) в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.

«Трудно мы сегодня играли. Очень много ошибок. Объяснить это можно и объективными обстоятельствами, ведь для нас это третья игра в неделю. Я видел, что многие наши футболисты выглядели уставшими. А усталость проявляется не только в игре, не только в движении игроков на поле.

Хотя мы терпели. Но, как видите, не доиграли до конца. Такие ошибки… И, к сожалению, допускаем их постоянно…

Выйдет ли в следующих матчах наш новый легионер из Нигерии? Увидим. Всё зависит от того, как он будет смотреться в тренировочном процессе. Вы хотите, чтобы я, взглянув на легионера из Нигерии 2-3 раза, сразу его ставил? Да, у него есть хорошие качества, это уже видно, но есть и такие, над которыми еще предстоит поработать. Поэтому в столь сложных поединках надеешься на тех игроков, которых хорошо знаешь, а не на тех, с кем еще хорошо не познакомился. Это наша перспектива на будущее, скажем так», - сказал Кучук.

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Леонид Кучук Рух Львов Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух - Металлист 1925
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Источник ФК Рух Львов
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