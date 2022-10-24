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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
23.10.2022, FT 0 : 4
Лестер
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Англия
24 октября 2022, 01:23 | Обновлено 24 октября 2022, 02:12
16
0

Вулверхэмптон – Лестер – 0:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

24 октября 2022, 01:23 | Обновлено 24 октября 2022, 02:12
16
0
Вулверхэмптон – Лестер – 0:4. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Лестер).
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Источник Sport.ua
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