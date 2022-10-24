23.10.2022, FT 0 : 4
Англия24 октября 2022, 01:23 | Обновлено 24 октября 2022, 02:12
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Вулверхэмптон – Лестер – 0:4. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
24 октября 2022, 01:23 | Обновлено 24 октября 2022, 02:12
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В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Лестер).
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