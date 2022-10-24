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Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 00:50 | Обновлено 24 октября 2022, 00:56
35
0

Юрий Панькив провел 250-й матч в чемпионатах Украины

37-летний голкипер «Руха» стал 8-м вратарем, достигшим этого рубежа

24 октября 2022, 00:50 | Обновлено 24 октября 2022, 00:56
35
0
Юрий Панькив провел 250-й матч в чемпионатах Украины
ФК Рух. Юрий Панькив

Матч против «Металлиста 1925» (1:1) стал 250-м для 37-летнего голкипера «Руха» Юрия Панькива в чемпионатах Украины. Он стал 8-м вратарем, достигшим этого рубежа. 131 встречу Панькив отыграл за «Александрию», 49 – за каменскую «Сталь», 36 – за донецкий «Металлург», 23 – за «Рух» и 11 – за «Арсенал».

К слову, это уже третий юбилей Юрия в сезоне-2022/23. В 3-и туре он провел 70-й матч в УПЛ в качестве капитана, а в 8-м – 80-й раз отыграл на «ноль» в элитном дивизионе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Юрия Панькива в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Клуб Панькива

Соперник

Счет

1-й

08.07.2011

Александрия

Ворскла (г)

1:0

50-й

19.05.2013

Металлург Д

Черноморец (д)

2:0

100-й

31.07.2015

Сталь Км

Днепр (г)

1:1

150-й

28.04.2018

Александрия

Карпаты (г)

2:1

200-й

04.03.2020

Александрия

Карпаты (г)

4:0

250-й

23.10.2022

Рух

Металлист 1925 (д)

1:1

Топ-10 вратарей-гвардейцев в чемпионатах Украины

 

Вратарь

Клубы

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

426

2.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист (331), ЦСКА (11), Кривбасс (49)

391

3.

Игорь ШУХОВЦЕВ

Нива В (17), Одесса (12), Ильичевец (244),

349

 

 

Арсенал (9), Таврия (9), Заря (57), Металлист (1)

 

4.

Андрей ПЯТОВ

Ворскла (43), Шахтер (299)

342

5.

Виталий РЕВА

ЦСКА/Арсенал (262), Динамо (50), Таврия (13),

341

 

 

Оболонь (10), Кривбасс (6)

 

6.

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Верес (32), Металлист (12), Черноморец (51),

328

 

 

Ворскла (212), Металлург Д (21)

 

7.

Дмитрий ШУТКОВ

Шахтер

266

8.

Юрий ПАНЬКИВ

Александрия (131), Арсенал (11),

250

 

 

Металлург Д (36), Сталь Км (49), Рух (23)

 

9.

Андрей НИКИТИН

Заря (117), Шахтер (13), Металлург Д (68),

244

 

 

Ильичевец (46)

 

10.

Андрей ГЛУЩЕНКО

Торпедо (51), Звезда (26), Металлург З (141),

226

 

 

Ильичевец (8)

 

 

 

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Источник Sport.ua
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