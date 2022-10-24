Юрий Панькив провел 250-й матч в чемпионатах Украины

Матч против «Металлиста 1925» (1:1) стал 250-м для 37-летнего голкипера «Руха» Юрия Панькива в чемпионатах Украины. Он стал 8-м вратарем, достигшим этого рубежа. 131 встречу Панькив отыграл за «Александрию», 49 – за каменскую «Сталь», 36 – за донецкий «Металлург», 23 – за «Рух» и 11 – за «Арсенал».

К слову, это уже третий юбилей Юрия в сезоне-2022/23. В 3-и туре он провел 70-й матч в УПЛ в качестве капитана, а в 8-м – 80-й раз отыграл на «ноль» в элитном дивизионе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Юрия Панькива в чемпионатах Украины

Матч Дата Клуб Панькива Соперник Счет 1-й 08.07.2011 Александрия Ворскла (г) 1:0 50-й 19.05.2013 Металлург Д Черноморец (д) 2:0 100-й 31.07.2015 Сталь Км Днепр (г) 1:1 150-й 28.04.2018 Александрия Карпаты (г) 2:1 200-й 04.03.2020 Александрия Карпаты (г) 4:0 250-й 23.10.2022 Рух Металлист 1925 (д) 1:1

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