Юрий Панькив провел 250-й матч в чемпионатах Украины
37-летний голкипер «Руха» стал 8-м вратарем, достигшим этого рубежа
Матч против «Металлиста 1925» (1:1) стал 250-м для 37-летнего голкипера «Руха» Юрия Панькива в чемпионатах Украины. Он стал 8-м вратарем, достигшим этого рубежа. 131 встречу Панькив отыграл за «Александрию», 49 – за каменскую «Сталь», 36 – за донецкий «Металлург», 23 – за «Рух» и 11 – за «Арсенал».
К слову, это уже третий юбилей Юрия в сезоне-2022/23. В 3-и туре он провел 70-й матч в УПЛ в качестве капитана, а в 8-м – 80-й раз отыграл на «ноль» в элитном дивизионе.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Юрия Панькива в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Панькива
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
08.07.2011
|
Александрия
|
Ворскла (г)
|
1:0
|
50-й
|
19.05.2013
|
Металлург Д
|
Черноморец (д)
|
2:0
|
100-й
|
31.07.2015
|
Сталь Км
|
Днепр (г)
|
1:1
|
150-й
|
28.04.2018
|
Александрия
|
Карпаты (г)
|
2:1
|
200-й
|
04.03.2020
|
Александрия
|
Карпаты (г)
|
4:0
|
250-й
|
23.10.2022
|
Рух
|
Металлист 1925 (д)
|
1:1
Топ-10 вратарей-гвардейцев в чемпионатах Украины
|
|
Вратарь
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
426
|
2.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист (331), ЦСКА (11), Кривбасс (49)
|
391
|
3.
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Нива В (17), Одесса (12), Ильичевец (244),
|
349
|
|
|
Арсенал (9), Таврия (9), Заря (57), Металлист (1)
|
|
4.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Ворскла (43), Шахтер (299)
|
342
|
5.
|
Виталий РЕВА
|
ЦСКА/Арсенал (262), Динамо (50), Таврия (13),
|
341
|
|
|
Оболонь (10), Кривбасс (6)
|
|
6.
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
Верес (32), Металлист (12), Черноморец (51),
|
328
|
|
|
Ворскла (212), Металлург Д (21)
|
|
7.
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
Шахтер
|
266
|
8.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия (131), Арсенал (11),
|
250
|
|
|
Металлург Д (36), Сталь Км (49), Рух (23)
|
|
9.
|
Андрей НИКИТИН
|
Заря (117), Шахтер (13), Металлург Д (68),
|
244
|
|
|
Ильичевец (46)
|
|
10.
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Торпедо (51), Звезда (26), Металлург З (141),
|
226
|
|
|
Ильичевец (8)
|
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