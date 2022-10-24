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Чемпионат Франции
Анже
23.10.2022, FT 1 : 2
Ренн
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Франция
24 октября 2022, 01:55 | Обновлено 24 октября 2022, 02:32
157
1

ВИДЕО. Бисиклета! Сумасшедший гол игрока Монпелье. Итоги тура во Франции

Смотрите видеообзор матчей 12-го тура чемпионата Франции

24 октября 2022, 01:55 | Обновлено 24 октября 2022, 02:32
157
1
ВИДЕО. Бисиклета! Сумасшедший гол игрока Монпелье. Итоги тура во Франции
Twitter

22 и 23 октября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Франции.

Ниже приведены их результаты и видеообзоры поединков.

Сумасшедший гол забил 19-летний игрок «Монпелье» Элье Ваи, отправив мяч в ворота ударом через себя в падении.

Чемпионат Франции. 12-й тур

22 октября

  • Монпелье – Лион – 1:2
  • Марсель – Ланс – 0:1

23 октября

  • Анже – Ренн – 1:2
  • Клермон – Брест – 1:3
  • Реймс – Осер – 2:1
  • Труа – Лорьян – 2:2
  • Тулуза – Страсбург – 2:2
  • Ницца – Нант – 1:1
  • Лилль – Монако – 4:3

Турнирная таблица

Смотрите видеообзоры матчей 12-го тура Лиги 1

Монпелье – Лион – 1:2. Бисиклета! Элье Ваи (70 мин), Монпелье

Марсель – Ланс – 0:1

Анже – Ренн – 1:2

Клермон – Брест – 1:3

Реймс – Осер – 2:1

Труа – Лорьян – 2:2

Тулуза – Страсбург – 2:2

Ницца – Нант – 1:1

Лилль – Монако – 4:3

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Ловро Майер (Ренн).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Салама (Анже).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Ренн).
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Источник Sport.ua
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