ВИДЕО. Бисиклета! Сумасшедший гол игрока Монпелье. Итоги тура во Франции
Смотрите видеообзор матчей 12-го тура чемпионата Франции
22 и 23 октября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Франции.
Ниже приведены их результаты и видеообзоры поединков.
Сумасшедший гол забил 19-летний игрок «Монпелье» Элье Ваи, отправив мяч в ворота ударом через себя в падении.
Чемпионат Франции. 12-й тур
22 октября
- Монпелье – Лион – 1:2
- Марсель – Ланс – 0:1
23 октября
- Анже – Ренн – 1:2
- Клермон – Брест – 1:3
- Реймс – Осер – 2:1
- Труа – Лорьян – 2:2
- Тулуза – Страсбург – 2:2
- Ницца – Нант – 1:1
- Лилль – Монако – 4:3
Турнирная таблица
Смотрите видеообзоры матчей 12-го тура Лиги 1
Монпелье – Лион – 1:2. Бисиклета! Элье Ваи (70 мин), Монпелье
Марсель – Ланс – 0:1
Анже – Ренн – 1:2
Клермон – Брест – 1:3
Реймс – Осер – 2:1
Труа – Лорьян – 2:2
Тулуза – Страсбург – 2:2
Ницца – Нант – 1:1
Лилль – Монако – 4:3
События матча
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