ВИДЕО. Бисиклета! Сумасшедший гол игрока Монпелье. Итоги тура во Франции

22 и 23 октября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Франции.

Ниже приведены их результаты и видеообзоры поединков.

Сумасшедший гол забил 19-летний игрок «Монпелье» Элье Ваи, отправив мяч в ворота ударом через себя в падении.

Чемпионат Франции. 12-й тур

22 октября

Монпелье – Лион – 1:2

Марсель – Ланс – 0:1

23 октября

Анже – Ренн – 1:2

Клермон – Брест – 1:3

Реймс – Осер – 2:1

Труа – Лорьян – 2:2

Тулуза – Страсбург – 2:2

Ницца – Нант – 1:1

Лилль – Монако – 4:3

Турнирная таблица

Смотрите видеообзоры матчей 12-го тура Лиги 1

Монпелье – Лион – 1:2. Бисиклета! Элье Ваи (70 мин), Монпелье

Марсель – Ланс – 0:1

Анже – Ренн – 1:2

Клермон – Брест – 1:3

Реймс – Осер – 2:1

Труа – Лорьян – 2:2

Тулуза – Страсбург – 2:2

Ницца – Нант – 1:1

Лилль – Монако – 4:3