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Бохум
23.10.2022, FT 2 : 1
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Германия
24 октября 2022, 00:59 | Обновлено 24 октября 2022, 01:34
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ВИДЕО. Лидер Бундеслиги потерпел сенсационное поражение на выезде

«Унион» Берлин неожиданно проиграл «Бохуму», «Герта» выиграла у «Шальке»

24 октября 2022, 00:59 | Обновлено 24 октября 2022, 01:34
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0
ВИДЕО. Лидер Бундеслиги потерпел сенсационное поражение на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 11-го тура чемпионата Германии «Унион» Берлин, лидер Бундеслиги, неожиданно проиграл «Бохуму» на выезде (1:2).

У хозяев забили Филипп Хофманн и Геррит Хольтманн, а у гостей отличился Милош Пантович.

«Герта» обыграла «Шальке» со счетом 2:1. У берлинской команды отметились Люка Тузар и Вилфрид Канга, а за клуб из города Гельзенкирхен забил Флоран Молле.

«Унион» Берлин удерживает лидерство в турнирной таблице (23 очка), опережая «Баварию» на один пункт.

Бундеслига. 11-й тур, 23 октября

Бохум – Унион Берлин – 2:1

Голы: Хофманн, 43, Хольтманн, 71 – Пантович, 90.

Герта – Шальке – 2:1

Голы: Тузар, 49, Канга, 88 – Молле, 85

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Милош Пантович (Унион Берлин).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Геррит Хольтманн (Бохум).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Хофманн (Бохум).
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Унион Берлин Бохум Герта - Шальке Герта Шальке
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Источник Sport.ua
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