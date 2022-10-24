ВИДЕО. Лидер Бундеслиги потерпел сенсационное поражение на выезде

В матче 11-го тура чемпионата Германии «Унион» Берлин, лидер Бундеслиги, неожиданно проиграл «Бохуму» на выезде (1:2).

У хозяев забили Филипп Хофманн и Геррит Хольтманн, а у гостей отличился Милош Пантович.

«Герта» обыграла «Шальке» со счетом 2:1. У берлинской команды отметились Люка Тузар и Вилфрид Канга, а за клуб из города Гельзенкирхен забил Флоран Молле.

«Унион» Берлин удерживает лидерство в турнирной таблице (23 очка), опережая «Баварию» на один пункт.

Бундеслига. 11-й тур, 23 октября

Бохум – Унион Берлин – 2:1

Голы: Хофманн, 43, Хольтманн, 71 – Пантович, 90.

Герта – Шальке – 2:1

Голы: Тузар, 49, Канга, 88 – Молле, 85