ВИДЕО. Лидер Бундеслиги потерпел сенсационное поражение на выезде
«Унион» Берлин неожиданно проиграл «Бохуму», «Герта» выиграла у «Шальке»
В матче 11-го тура чемпионата Германии «Унион» Берлин, лидер Бундеслиги, неожиданно проиграл «Бохуму» на выезде (1:2).
У хозяев забили Филипп Хофманн и Геррит Хольтманн, а у гостей отличился Милош Пантович.
«Герта» обыграла «Шальке» со счетом 2:1. У берлинской команды отметились Люка Тузар и Вилфрид Канга, а за клуб из города Гельзенкирхен забил Флоран Молле.
«Унион» Берлин удерживает лидерство в турнирной таблице (23 очка), опережая «Баварию» на один пункт.
Бундеслига. 11-й тур, 23 октября
Бохум – Унион Берлин – 2:1
Голы: Хофманн, 43, Хольтманн, 71 – Пантович, 90.
Герта – Шальке – 2:1
Голы: Тузар, 49, Канга, 88 – Молле, 85
События матча
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