Динамо поделило очки с Ворсклой на своем поле впервые с апреля 2007 года
Безничейная серия киевлян в домашних баталиях с полтавчанами составила 16 игр
«Динамо», поделив в Киеве очки с «Ворсклой» (1:1), прервало свою домашнюю безничейную серию во встречах с полтавчанами, которая составила 16 матчей (14 побед и 2 поражения). Последнюю мировую с бело-зелеными на своем поле бело-синие подписали еще 22 апреля 2007 года. Более продолжительную серию без ничьих в родных стенах динамовцы имели только с «Черноморцем» – 25 игр.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние безничейные серии с одним клубом
|
Серия
|
Клуб
|
Соперник
|
Период
|
|
25*
|
Динамо
|
Черноморец
|
14.03.1993
|
19.11.2021
|
25*
|
Шахтер
|
Черноморец
|
13.06.1993
|
10.09.2022
|
23*
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
29.05.1999
|
18.09.2021
|
22
|
Заря
|
Шахтер
|
06.09.1992
|
15.03.2020
|
18
|
Шахтер
|
Заря
|
28.05.1993
|
05.05.2018
|
16*
|
Шахтер
|
Ворскла
|
07.04.2007
|
24.10.2020
|
16
|
Динамо
|
Ворскла
|
11.05.2008
|
06.11.2021
|
15
|
Днепр
|
Таврия
|
06.08.1995
|
24.04.2010
|
15
|
Заря
|
Днепр
|
19.03.1993
|
03.12.2016
* серия не завершена.
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