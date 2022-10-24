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Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 00:42 | Обновлено 24 октября 2022, 00:47
47
0

Динамо поделило очки с Ворсклой на своем поле впервые с апреля 2007 года

Безничейная серия киевлян в домашних баталиях с полтавчанами составила 16 игр

24 октября 2022, 00:42 | Обновлено 24 октября 2022, 00:47
47
0
Динамо поделило очки с Ворсклой на своем поле впервые с апреля 2007 года
ФК Динамо

«Динамо», поделив в Киеве очки с «Ворсклой» (1:1), прервало свою домашнюю безничейную серию во встречах с полтавчанами, которая составила 16 матчей (14 побед и 2 поражения). Последнюю мировую с бело-зелеными на своем поле бело-синие подписали еще 22 апреля 2007 года. Более продолжительную серию без ничьих в родных стенах динамовцы имели только с «Черноморцем» – 25 игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние безничейные серии с одним клубом

Серия

Клуб

Соперник

Период

 

25*

Динамо

Черноморец

14.03.1993

19.11.2021

25*

Шахтер

Черноморец

13.06.1993

10.09.2022

23*

Шахтер

Мариуполь

29.05.1999

18.09.2021

22

Заря

Шахтер

06.09.1992

15.03.2020

18

Шахтер

Заря

28.05.1993

05.05.2018

16*

Шахтер

Ворскла

07.04.2007

24.10.2020

16

Динамо

Ворскла

11.05.2008

06.11.2021

15

Днепр

Таврия

06.08.1995

24.04.2010

15

Заря

Днепр

19.03.1993

03.12.2016

* серия не завершена.

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Источник Sport.ua
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