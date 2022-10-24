Динамо поделило очки с Ворсклой на своем поле впервые с апреля 2007 года

«Динамо», поделив в Киеве очки с «Ворсклой» (1:1), прервало свою домашнюю безничейную серию во встречах с полтавчанами, которая составила 16 матчей (14 побед и 2 поражения). Последнюю мировую с бело-зелеными на своем поле бело-синие подписали еще 22 апреля 2007 года. Более продолжительную серию без ничьих в родных стенах динамовцы имели только с «Черноморцем» – 25 игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние безничейные серии с одним клубом

Серия Клуб Соперник Период 25* Динамо Черноморец 14.03.1993 19.11.2021 25* Шахтер Черноморец 13.06.1993 10.09.2022 23* Шахтер Мариуполь 29.05.1999 18.09.2021 22 Заря Шахтер 06.09.1992 15.03.2020 18 Шахтер Заря 28.05.1993 05.05.2018 16* Шахтер Ворскла 07.04.2007 24.10.2020 16 Динамо Ворскла 11.05.2008 06.11.2021 15 Днепр Таврия 06.08.1995 24.04.2010 15 Заря Днепр 19.03.1993 03.12.2016

* серия не завершена.