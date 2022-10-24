Владимир Чеснаков провел 400-й матч в карьере
34-летний защитник полтавчан стал 30-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости
Поединок с «Динамо» (1:1) сал 400-м в карьере 34-летнего полузащитника «Ворсклы» Владимира Чеснакова. Он стал 30-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах украинских команд, в том числе первым среди полтавчан.
339 встреч Владимир отыграл за бело-зеленых в УПЛ, 36 - в Кубке Украины, 24 - в еврокубках и 1 - в Суперкубке Украины. К слову, более 40% матчей - 172 - Чеснаков провел в качестве капитана (ЧУ - 151, КУ - 11, ЕК - 10). С этим показателем он занимает высокое 11-е место в украинском рейтинге капитанов времен независимости.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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