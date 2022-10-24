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Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 00:32 | Обновлено 24 октября 2022, 00:40
31
0

Владимир Чеснаков провел 400-й матч в карьере

34-летний защитник полтавчан стал 30-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости

24 октября 2022, 00:32 | Обновлено 24 октября 2022, 00:40
31
0
Владимир Чеснаков провел 400-й матч в карьере
ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Поединок с «Динамо» (1:1) сал 400-м в карьере 34-летнего полузащитника «Ворсклы» Владимира Чеснакова. Он стал 30-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах украинских команд, в том числе первым среди полтавчан.

339 встреч Владимир отыграл за бело-зеленых в УПЛ, 36 - в Кубке Украины, 24 - в еврокубках и 1 - в Суперкубке Украины. К слову, более 40% матчей - 172 - Чеснаков провел в качестве капитана (ЧУ - 151, КУ - 11, ЕК - 10). С этим показателем он занимает высокое 11-е место в украинском рейтинге капитанов времен независимости.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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