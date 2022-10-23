23.10.2022, FT 1 : 2
Испания23 октября 2022, 23:14 | Обновлено 23 октября 2022, 23:44
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ВИДЕО. Сухой лист! Гризманн забил гол за Атлетико прямым ударом с углового
В матче 11-го тура Ла Лиги «Атлетико» на выезде обыграл «Бетис»
23 октября 2022, 23:14 | Обновлено 23 октября 2022, 23:44
735
0
23 октября в матче 11-го тура Ла Лиги «Атлетико» на выезде обыграл «Бетис» (2:1)
Счет в матче открыл Антуан Гризманн. Он исполнил сухой лист, забив гол прямым ударом с углового.
Затем Антуан оформил дубль. Теперь на его счету 6 голов за 15 матчей сезона в Ла Лиге и еврокубках.
Ла Лига. 11-й тур, 23 октября
Бетис – Атлетико Мадрид – 1:2
Гол: Фекир, 84 – Гризманн, 54, 71.
Эспаньол – Эльче – 2:2
Вильярреал – Альмерия – 2:1
Жирона – Осасуна – 1:1
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Набиль Фекир (Бетис).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
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