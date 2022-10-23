Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сухой лист! Гризманн забил гол за Атлетико прямым ударом с углового
Чемпионат Испании
Бетис
23.10.2022, FT 1 : 2
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 октября 2022, 23:14 | Обновлено 23 октября 2022, 23:44
735
0

ВИДЕО. Сухой лист! Гризманн забил гол за Атлетико прямым ударом с углового

В матче 11-го тура Ла Лиги «Атлетико» на выезде обыграл «Бетис»

23 октября 2022, 23:14 | Обновлено 23 октября 2022, 23:44
735
0
ВИДЕО. Сухой лист! Гризманн забил гол за Атлетико прямым ударом с углового
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

23 октября в матче 11-го тура Ла Лиги «Атлетико» на выезде обыграл «Бетис» (2:1)

Счет в матче открыл Антуан Гризманн. Он исполнил сухой лист, забив гол прямым ударом с углового.

Затем Антуан оформил дубль. Теперь на его счету 6 голов за 15 матчей сезона в Ла Лиге и еврокубках.

Ла Лига. 11-й тур, 23 октября

Бетис – Атлетико Мадрид – 1:2

Гол: Фекир, 84 – Гризманн, 54, 71.

Эспаньол – Эльче – 2:2

Вильярреал – Альмерия – 2:1

Жирона – Осасуна – 1:1

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Набиль Фекир (Бетис).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
По теме:
Рух – Металлист 1925 – 1:1. Автогол на последних минутах. Видео голов
Металлист – Днепр-1 – 0:1. Видео гола и обзор матча
Верес – Заря – 0:1. Гости вырвали победу. Видео гола и обзор матча
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Бетис - Атлетико Бетис Атлетико Мадрид Антуан Гризманн видео голов и обзор сухой лист
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию
Футбол | 23 октября 2022, 22:50 2
Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию
Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию

Скауты бьянконери следили за 21-летним игроком в течение не менее двух лет

Шахтер летит в Шотландию. Йовичевич взял 26 игроков на матч против Селтика
Футбол | 23 октября 2022, 20:23 5
Шахтер летит в Шотландию. Йовичевич взял 26 игроков на матч против Селтика
Шахтер летит в Шотландию. Йовичевич взял 26 игроков на матч против Селтика

Донецкий «Шахтер» провел утреннюю тренировку на базе в Винниках

МЮ готов отпустить Роналду бесплатно. Но есть проблема
Футбол | 23.10.2022, 13:26
МЮ готов отпустить Роналду бесплатно. Но есть проблема
МЮ готов отпустить Роналду бесплатно. Но есть проблема
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
Футбол | 23.10.2022, 17:33
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
ФОТО. Усик встретился с актером, который играл антагониста в фильме Рокки 4
Бокс | 23.10.2022, 00:23
ФОТО. Усик встретился с актером, который играл антагониста в фильме Рокки 4
ФОТО. Усик встретился с актером, который играл антагониста в фильме Рокки 4
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определились. Металлист 1925 назначил и.о. главного тренера команды
Определились. Металлист 1925 назначил и.о. главного тренера команды
23.10.2022, 11:00 10
Футбол
ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ
ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ
22.10.2022, 19:21 9
Футбол
Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от боя с Фьюри
Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от боя с Фьюри
23.10.2022, 00:51 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды
22.10.2022, 21:53 20
Футбол
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
23.10.2022, 10:35 3
Война
Я умирала от боли и не могла ничего понять. Ястремская попала в больницу
Я умирала от боли и не могла ничего понять. Ястремская попала в больницу
23.10.2022, 19:00 2
Теннис
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри сошел с ума»
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри сошел с ума»
22.10.2022, 10:31
Бокс
Золотой трофей Шевченко, Луческу на выход, будущее Довбика и Малиновского
Золотой трофей Шевченко, Луческу на выход, будущее Довбика и Малиновского
22.10.2022, 06:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности