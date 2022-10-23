ВИДЕО. Сухой лист! Гризманн забил гол за Атлетико прямым ударом с углового

23 октября в матче 11-го тура Ла Лиги «Атлетико» на выезде обыграл «Бетис» (2:1)

Счет в матче открыл Антуан Гризманн. Он исполнил сухой лист, забив гол прямым ударом с углового.

Затем Антуан оформил дубль. Теперь на его счету 6 голов за 15 матчей сезона в Ла Лиге и еврокубках.

Ла Лига. 11-й тур, 23 октября

Бетис – Атлетико Мадрид – 1:2

Гол: Фекир, 84 – Гризманн, 54, 71.

Эспаньол – Эльче – 2:2

Вильярреал – Альмерия – 2:1

Жирона – Осасуна – 1:1