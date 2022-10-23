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Аталанта
23.10.2022, FT 0 : 2
Лацио
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23 октября 2022, 22:29 | Обновлено 23 октября 2022, 23:11
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ВИДЕО. Аталанта проиграла Лацио. Малиновский вышел на поле после перерыва

Голы забили Маттиа Дзакканьи и Фелипе Андерсон, а Луис Муриэль был удален

23 октября 2022, 22:29 | Обновлено 23 октября 2022, 23:11
350
0
ВИДЕО. Аталанта проиграла Лацио. Малиновский вышел на поле после перерыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде обыграл «Аталанту» со счетом 2:0.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену у хозяев поля сразу после перерыва.

На 90-й минуте был удален форвард бергамасков Луис Муриэль за вторую желтую карточку.

У гостей голы забили Маттиа Дзакканьи и Фелипе Андерсон.

«Лацио» поднялся в топ-3 чемпионата Италии (24 очка). «Аталанта» имеет столько же и занимает 4-е место. Впереди только «Наполи» и «Милан» (по 26).

Серия А. 11-й тур, 23 октября

Удинезе – Торино – 1:2

Голы: Деулофеу, 26 – Айна, 14, Пеллегри, 69.

Болонья – Лечче – 2:0

Голы: Арнаутович, 13 (пен), Фергюсон, 35.

Аталанта – Лацио – 0:2

Голы: Дзакканьи, 10, Фелипе Андерсон, 52

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Дзакканьи, 10 мин.

ГОЛ! 0:2. Фелипе Андерсон, 52 мин.

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Лацио).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
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Источник Sport.ua
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