ВИДЕО. Аталанта проиграла Лацио. Малиновский вышел на поле после перерыва

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде обыграл «Аталанту» со счетом 2:0.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену у хозяев поля сразу после перерыва.

На 90-й минуте был удален форвард бергамасков Луис Муриэль за вторую желтую карточку.

У гостей голы забили Маттиа Дзакканьи и Фелипе Андерсон.

«Лацио» поднялся в топ-3 чемпионата Италии (24 очка). «Аталанта» имеет столько же и занимает 4-е место. Впереди только «Наполи» и «Милан» (по 26).

Серия А. 11-й тур, 23 октября

Удинезе – Торино – 1:2

Голы: Деулофеу, 26 – Айна, 14, Пеллегри, 69.

Болонья – Лечче – 2:0

Голы: Арнаутович, 13 (пен), Фергюсон, 35.

Аталанта – Лацио – 0:2

Голы: Дзакканьи, 10, Фелипе Андерсон, 52

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Дзакканьи, 10 мин.

ГОЛ! 0:2. Фелипе Андерсон, 52 мин.