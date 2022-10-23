ВИДЕО. Аталанта проиграла Лацио. Малиновский вышел на поле после перерыва
Голы забили Маттиа Дзакканьи и Фелипе Андерсон, а Луис Муриэль был удален
В матче 11-го тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде обыграл «Аталанту» со счетом 2:0.
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену у хозяев поля сразу после перерыва.
На 90-й минуте был удален форвард бергамасков Луис Муриэль за вторую желтую карточку.
У гостей голы забили Маттиа Дзакканьи и Фелипе Андерсон.
«Лацио» поднялся в топ-3 чемпионата Италии (24 очка). «Аталанта» имеет столько же и занимает 4-е место. Впереди только «Наполи» и «Милан» (по 26).
Серия А. 11-й тур, 23 октября
Удинезе – Торино – 1:2
Голы: Деулофеу, 26 – Айна, 14, Пеллегри, 69.
Болонья – Лечче – 2:0
Голы: Арнаутович, 13 (пен), Фергюсон, 35.
Аталанта – Лацио – 0:2
Голы: Дзакканьи, 10, Фелипе Андерсон, 52
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Дзакканьи, 10 мин.
ГОЛ! 0:2. Фелипе Андерсон, 52 мин.
События матча
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