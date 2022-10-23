Каннаваро подал в отставку с поста коуча клуба Серии B по странной причине

Знаменитый итальянец Фабио Каннаваро, чемпион мира 2006 года, подал в отставку с поста наставника «Беневенто», но руководство клуба Серии B отказалось расторгать контракт.

Фабио принял бразды правления командой в конце сентября, но так и не смог изменить результаты команды. В четырех играх команда набрала всего 2 очка, проиграв «Комо» Сеска Фабрегаса, клубу который занимал последнее место в Серии B.

Каннаваро объяснил ситуацию на пресс-конференции: «Я подавал в отставку, потому что это правильный поступок. Потому что Паскуале Фоджа – не только спортивный директор, но и друг. Чтобы все было предельно ясно, я сделал шаг назад, но президент очень решительно отверг прошение. И это, признаюсь, меня обрадовало».

Неаполитанец рассказал о кризисе в результатах команды, которая находится на 15-м месте: «Игроки слушают меня, но делают слишком много ошибок. Они должны понимать разницу между игрой и победой в играх. Чтобы добиться этого, нам нужна цепкость.

Я считаю позицию президента жестом большой уверенности, чтобы выйти из этого кризиса сильнее. Нам нужна концентрация, что поможет объединиться и начать все сначала».

Турнирная таблица Серии B