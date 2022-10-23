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ATP
23 октября 2022, 17:53 |
36
0

Марченко проиграл стартовый матч на турнире в Италии

Украинец в трех сетах уступил Давиду Поляку

23 октября 2022, 17:53 |
36
0
Марченко проиграл стартовый матч на турнире в Италии
Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 377) в первом раунде квалификации хардового челленджера в помещении в Ортизеи (Италия) проиграл Давиду Поляку (Чехия, ATP 446) в трех сетах 2 часа и 34 минут.

ATP челленджер Ортизеи. Хард в помещении. Квалификация

Давид Поляк (Чехия) – Илья Марченко (Украина) – 7:6 (7:3), 3:6, 7:5

Ранее Марченко сыграл на турнире в в Литве, где уступил Виктору Дурасовичу в 1/8 финала.

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Илья Марченко ATP Ортизеи
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Источник Sport.ua
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