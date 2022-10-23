ATP23 октября 2022, 17:53 |
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Марченко проиграл стартовый матч на турнире в Италии
Украинец в трех сетах уступил Давиду Поляку
23 октября 2022, 17:53 |
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Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 377) в первом раунде квалификации хардового челленджера в помещении в Ортизеи (Италия) проиграл Давиду Поляку (Чехия, ATP 446) в трех сетах 2 часа и 34 минут.
ATP челленджер Ортизеи. Хард в помещении. Квалификация
Давид Поляк (Чехия) – Илья Марченко (Украина) – 7:6 (7:3), 3:6, 7:5
Ранее Марченко сыграл на турнире в в Литве, где уступил Виктору Дурасовичу в 1/8 финала.
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