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  4. Наставник Металлиста: «По игре парни показали, на что способны»
Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 17:25 |
232
0

Наставник Металлиста: «По игре парни показали, на что способны»

Олег Ратий прокомментировал поражение харьковского клуба «Днепру-1»

23 октября 2022, 17:25 |
232
0
Наставник Металлиста: «По игре парни показали, на что способны»
ФК Металлург. Олег Ратий

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста» Олег Ратий прокомментировал поражение «Днепру-1» в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги:

– Общие впечатления очень приятные, ребята играли хорошо. Это то если не затрагивать результат. По игре ребята показали, на что они способны и не зря они набрали столько очков. Команда, на наш взгляд, играла так, как умеет и провела хороший матч. Наш соперник, играющий в еврокубках, имел один-два момента и воспользовался возможностью забить.

– «Шахтер» и «Днепр-1» – команды примерно одного уровня. Однако сегодня «Металлист» уже не выглядел так, как в матче на «Арене Львов». Можно сказать, что выводы сделаны?

— Наверное, ребята сами поняли, что игра была для нас хорошим уроком. Они вынесли с этого урока все ошибки, все поняли, и мы уже видим, что они по-другому играют.

— Сегодня мы снова вынуждены говорить об отсутствующих игроках. В частности, не было в заявке Юрия Романюка и Егора Картушова. Что с ними произошло?

— К сожалению, так получилось... Картушов еще в прошлой игре попросил замену, у него травма. Завтра будем делать МРТ, смотреть результаты и если все будет хорошо – будет готовиться к следующей игре. Что касается Романюка, то у него ушиб колена и тоже ждем понедельника, когда должно все проясниться. И сегодня ребята просили замены. В перерыве замены попросили Каплиенко и Федоров, у них были проблемы. Вообще, в этом матче мы не делали замены по игре, потому что вынуждены были снимать игроков с поля из-за проблем с мышцами или суставами.

— «Металлист» будет продолжать ставить себе цель попадания в еврокубки?

– Я думаю, что все команды желают участвовать в еврокубках. Но наше желание – в каждой игре выходить и играть в свой футбол. Тогда обязательно желаемый результат будет достигнут.

Отметим, что матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу «Металлист» – «Днепр-1»завершился со счетом 0:1.

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Источник ФК Металлист
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