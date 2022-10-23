В понедельник, 24 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ингулец».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Мозуль. Начало встречи в 13:00.

«Кривбасс» – «Ингулец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбас» – «Ингулец», за которой следите здесь.