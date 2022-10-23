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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Ингулец
Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 15:25 |
199
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Ингулец

В Киеве на НСК «Олимпийский» состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-лиги

23 октября 2022, 15:25 |
199
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Ингулец
УПЛ

В понедельник, 24 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ингулец».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Мозуль. Начало встречи в 13:00.

«Кривбасс» – «Ингулец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбас» – «Ингулец», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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