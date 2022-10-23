Украина. Премьер лига23 октября 2022, 15:25 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Ингулец
В Киеве на НСК «Олимпийский» состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-лиги
23 октября 2022, 15:25 |
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В понедельник, 24 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ингулец».
Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Мозуль. Начало встречи в 13:00.
«Кривбасс» – «Ингулец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбас» – «Ингулец», за которой следите здесь.
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