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  4. Юрий Вирт: «Несправедливо, что мы проиграли»
Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 17:27 |
221
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Юрий Вирт: «Несправедливо, что мы проиграли»

Наставник ровенской команды ответил на вопросы журналистов

23 октября 2022, 17:27 |
221
0
Юрий Вирт: «Несправедливо, что мы проиграли»
НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт пообщался с журналистами после игры с «Зарей» (0:1).

– Какие Ваши впечатления от этого матча?

– Я поблагодарил футболистов за игру. Думаю, несправедливо, что мы проиграли. Хорошая игра была, боевая. Без забитых голов нам будет тяжело побеждать, поэтому моменты создали, но не забили. Первый удар в створ ворот, рикошет - и сразу залетает... Везение надо заслужить. У меня к футболистам нет вопросов, все отдавали свои силы, хотели победить, тем более, что играли с классной командой. Не повезло.

– Казалось, что нападение сегодня недорабатывает. Как вы оцениваете его игру?

– Что значит не дорабатывает? У нас были хорошие моменты, контратаки. То, что реализация подвела, нет такого мастерства – это другой вопрос. А так они и в защите отрабатывали и выбегали в контратаки. То, что не было последнего паса – это так. Но это уже мастерство футболистов, они должны понимать, что такие потери возле своей штрафной – это от них зависит. Хотя агрессия была, мне это нравилось, а вот реализация... Особенно когда Дахновский выходил один на один, можно было отдать поперечную передачу – и счет 1:0, играли бы тогда по-другому.

– Сложилось впечатление, что вы отдали инициативу «Зари». Не хотели бы сыграть первым номером?

– Понимаете, «Заря» очень хорошо контролирует мяч, поэтому мы отходили назад и после перехватов играли вперед. У нас есть быстрые футболисты, поэтому мы тоже контролировали мяч – сначала соперник, тогда мы. Я не думаю, что они играли первым номером. Да, у нас такой контратакующий футбол. Самый первый вопрос – к реализации. У нас сегодня были моменты, но реализация подвела. Выбегаем очень хорошо, а вот реализация… Работаем над этим.

– Фактор нового стадиона продолжает давить на команду или команда уже этого давления избавилась?

- Да нет, возможно, в первых играх было давление. Возвращаясь к результату – мы не заслужили поражения. Конечно, хотелось выиграть на новом стадионе, чтобы эта полоса закончилась. Но до сегодняшнего матча у меня вообще нет вопросов. Мы не проиграли сопернику ни в чем – ни в борьбе, ни в чем. У нас сегодня просто невезение. Один удар в створ, еще и рикошет - и залетает. У нас две игры впереди – наши гранды «Динамо» и «Шахтер». Будем делать все в наших силах, чтобы набрать очки в следующих матчах.

– Повлиял ли вчерашний ракетный удар по Ровно на психологическую подготовку игроков?

– Нет, мы понимали, что это война, прилетает и будет прилетать. Все в одинаковых условиях – и «Заря», и мы. Все было по плану – и теория, и подготовка. Слава Богу, что игра прошла без тревог, – сказал Вирт.

После девятого тура «Верес» опустился на пятое место в турнирной таблице.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Заря пресс-конференция Юрий Вирт
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Источник ФК Верес
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