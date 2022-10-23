Рух и Металлист 1925 объявили составы на матч

Встреча львовского «Руха» и харьковского «Металлиста 1925» начнется в 15:00 по киевскому времени на поле «Арены Львов».

Как известно, харьковчане выйдут на игру под руководством и.о. главного тренера команды Эдмара. Он сменил Валерий Кривенцова, который покинул коллектив накануне, в субботу 22 октября.

«Рух»: Панькив, Довгий, Слюсар, Дидык, Роман, Лях, Бойчук,Соломон, Климчук, Таллес, Сапуга.

Запасные: Герета, Ледвий, Карабин, Рунич, Притула, Веремиенко, Енобахар, Пидгурский, Китела, Слюбик, Мысык.

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартинюк, Ременюк, Габелок, Кравченко, Дмитренко, Борячук.

Запасные: Д.Сидоренко, И.Потимков, Коваленко, Шершень, Ю.Потимков, Вачиберадзе, Бычек, Вендел, Дудик, Чирук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Металлист 1925».