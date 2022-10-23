Определились. Металлист 1925 назначил и.о. главного тренера команды

Харьковский клуб «Металлист 1925» уведомил о тренерском назначении, которое стало следствием ухода из команды Валерия Кривенцова и его помощников, произошедшего накануне, в субботу 22 октября.

Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Эдмар – легендарный в прошлом полузащитник легендарного «Металлиста», экс-игрок «Металлиста 1925» и сборной Украины.

Помогать ему в работе с коллективом будет Олег Голодюк.

Как известно, сегодня, в воскресенье 23 октября, «Металлист 1925» сыграет во Львове с «Рухом» в рамках 9-го тура Украинской Премьер-лиги. Начало поединка – в 15:00. В таблице УПЛ «Металлист 1925» занимает 10 место, имея 9 очков.