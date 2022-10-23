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Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 11:00 | Обновлено 23 октября 2022, 11:11
2139
2

Определились. Металлист 1925 назначил и.о. главного тренера команды

В 15:00 у харьковчан игра с «Рухом» в 9-м туре УПЛ

23 октября 2022, 11:00 | Обновлено 23 октября 2022, 11:11
2139
2
Определились. Металлист 1925 назначил и.о. главного тренера команды
ФК Металлист 1925. Эдмар (слева) и Олег Голодюк

Харьковский клуб «Металлист 1925» уведомил о тренерском назначении, которое стало следствием ухода из команды Валерия Кривенцова и его помощников, произошедшего накануне, в субботу 22 октября.

Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Эдмар – легендарный в прошлом полузащитник легендарного «Металлиста», экс-игрок «Металлиста 1925» и сборной Украины.

Помогать ему в работе с коллективом будет Олег Голодюк.

Как известно, сегодня, в воскресенье 23 октября, «Металлист 1925» сыграет во Львове с «Рухом» в рамках 9-го тура Украинской Премьер-лиги. Начало поединка – в 15:00. В таблице УПЛ «Металлист 1925» занимает 10 место, имея 9 очков.

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Металлист 1925 Эдмар Олег Голодюк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Металлист 1925
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Комментарии 3
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20052011
Голодюк - тренер, кобин 2
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+1
Gargantua
было ясно, что не зря Эдик там нарисовался )
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0
Саша Денисов
Легенда. Сподіваємось, що скоро буде без В.О.
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0
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