Скоро возвращение. Бущан восстановился после травмы

По информации СМИ, основной вратарь «Динамо» Георгий Бущан восстановился после травмы и постепенно готовится к возвращению на поле.

Вероятно, киевляне смогут рассчитывать на стража ворот уже в 10-м туре УПЛ, когда команда встретится с «Кривбассом». Матч должен состояться 30 октября.

Вместе с Бущаном травмирован и второй вратарь Денис Бойко, поэтому сейчас в воротах играет молодой Руслан Нещерет.

Бущан не играл с сентября, а вот Бойко в ближайшее время не вернется - Денис будет восстанавливаться 5-7 месяцев.