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  4. Скоро возвращение. Бущан восстановился после травмы
Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 14:11 |
406
2

Скоро возвращение. Бущан восстановился после травмы

«Динамо» готовится к возвращению основного вратаря

23 октября 2022, 14:11 |
406
2
Скоро возвращение. Бущан восстановился после травмы
ФК Динамо Киев

По информации СМИ, основной вратарь «Динамо» Георгий Бущан восстановился после травмы и постепенно готовится к возвращению на поле.

Вероятно, киевляне смогут рассчитывать на стража ворот уже в 10-м туре УПЛ, когда команда встретится с «Кривбассом». Матч должен состояться 30 октября.

Вместе с Бущаном травмирован и второй вратарь Денис Бойко, поэтому сейчас в воротах играет молодой Руслан Нещерет.

Бущан не играл с сентября, а вот Бойко в ближайшее время не вернется - Денис будет восстанавливаться 5-7 месяцев.

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Источник FootballHub
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Игорь Левченко
Поставить Бущана в нападение!)
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mvv71ua
Вже набридло таке ДК! 
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