«Кого винить, если мы не можем забить гол». Клопп нашел проблему Ливерпуля
Команда действительно мало забивает
«Ливерпуль» в субботу неожиданно проиграл аутсайдеру «Ноттингем Форест» 0:1 в матче АПЛ. Красные в трех последних встречах забили два гола.
«Это неприятный для нас удар, но кого мы можем обвинять, если не забиваем голы? Винить особо некого, только нас самих, если не забиваем».
«Мы приехали за тремя очками, но добыли не тот результат, который хотели. Отмечу, что настрой на матч был правильным, с этим проблем нет».
«У нас очень интенсивный график, три матча за шесть дней и есть проблемы с составом», — сказал Клопп.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Погибло минимум два человека
Андрей не на шутку разыгрался в новом клубе