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Англия
23 октября 2022, 13:49 |
402
1

«Кого винить, если мы не можем забить гол». Клопп нашел проблему Ливерпуля

Команда действительно мало забивает

23 октября 2022, 13:49 |
402
1
«Кого винить, если мы не можем забить гол». Клопп нашел проблему Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» в субботу неожиданно проиграл аутсайдеру «Ноттингем Форест» 0:1 в матче АПЛ. Красные в трех последних встречах забили два гола.

«Это неприятный для нас удар, но кого мы можем обвинять, если не забиваем голы? Винить особо некого, только нас самих, если не забиваем».

«Мы приехали за тремя очками, но добыли не тот результат, который хотели. Отмечу, что настрой на матч был правильным, с этим проблем нет».

«У нас очень интенсивный график, три матча за шесть дней и есть проблемы с составом», — сказал Клопп.

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Источник Sky Sports
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Александр
Ливерпулю повезло .Форрест мог минимум ещё пару забивать 
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