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Англия
23 октября 2022, 13:07 | Обновлено 23 октября 2022, 13:23
273
0

ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»

Наставник «Манчестер Сити» – о результативности Эрлинга Холанда

23 октября 2022, 13:07 | Обновлено 23 октября 2022, 13:23
273
0
ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил показатель результативности датского нападающего команды Эрлинга Холанда. Испанский специалист признался, что недостаток знаний в английском языке не позволяет ему в полной мере описать игру скандинава.

Напомним, в матче 13-го тура АПЛ с «Брайтоном» (3:1), который состоялся накануне, в субботу 22 октября, Холанд стал автором дубля. Теперь на его счету в этом сезоне 22 гола в 15 матчах за «горожан».

«Я каталонец, так что мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это. Цифры Холанда невероятны, а уровень его мастерства не вызывает сомнений. Эрлинг очень амбициозен, и его игра помогла нам победить.

Это был один из сложнейших матчей для нас. Мы к такой игре не привыкли – пространства почти не было. Очень рады, что заработали эти очки, потому что игра была очень непростой. Я знаю, насколько сложно это было, но все-таки мы справились», – рассказал Гвардиола.

В чемпионате Англии текущего сезона Эрлинг Холанж забил 17 голов, проведя 11 игр.

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Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник ESPN
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