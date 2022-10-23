ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил показатель результативности датского нападающего команды Эрлинга Холанда. Испанский специалист признался, что недостаток знаний в английском языке не позволяет ему в полной мере описать игру скандинава.

Напомним, в матче 13-го тура АПЛ с «Брайтоном» (3:1), который состоялся накануне, в субботу 22 октября, Холанд стал автором дубля. Теперь на его счету в этом сезоне 22 гола в 15 матчах за «горожан».

«Я каталонец, так что мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это. Цифры Холанда невероятны, а уровень его мастерства не вызывает сомнений. Эрлинг очень амбициозен, и его игра помогла нам победить.

Это был один из сложнейших матчей для нас. Мы к такой игре не привыкли – пространства почти не было. Очень рады, что заработали эти очки, потому что игра была очень непростой. Я знаю, насколько сложно это было, но все-таки мы справились», – рассказал Гвардиола.

В чемпионате Англии текущего сезона Эрлинг Холанж забил 17 голов, проведя 11 игр.