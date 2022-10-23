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Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 11:52 | Обновлено 23 октября 2022, 11:58
1780
4

Важный матч для Луческу и Скрипника. Составы на игру Динамо — Ворскла

Обе команды не в лучшем состоянии

23 октября 2022, 11:52 | Обновлено 23 октября 2022, 11:58
1780
4
Важный матч для Луческу и Скрипника. Составы на игру Динамо — Ворскла
ФК Динамо Киев

В 13:00 начнется матч 9-го тура УПЛ между «Динамо» и «Ворсклой». Наставники Мирча Луческу и Виктор Скрипник определили стартовые составы.

Обе команды неудачно проводят сезон. Киевляне пока занимают 8-е место, а полтавчане - 12-е.

Динамо: Нещерет, Кендзера, Попов, Сирота, Караваев, Буяльский, Сидорчук, Кабаев, Цыганков, Лонвейк, Беседин

В запасе: Игнатенко, Вивчаренко, Бурда, Кравченко, Тымчик, Авраменко, Шепелев, Гармаш, Диалло, Пэррис, Ванат, Кулач

Ворскла: Ризнык, Пердута, Зайков, Чеснаков, Кравец, Бацула, Скляр, Челядин, Сефери, Юрченко, Марлисон

В запасе: Исенко, Домолега, Павлюк, Яворский, Фелипе, Олейник, Тотре, Козыренко, Кулаковский, Кравчук, Курай, Степанюк

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Источник Sport.ua
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Gargantua
Луческу дает отдохнуть большей части основного состава перед "матчем смерти" с киприотами )
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Gargantua
Авраменко?
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Veter
Какой то капут.  
То ничего не посмотришь, то по ТВ сразу  два матча в одно время на разных каналах.  
Буду клацать туда и сюда
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-1
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