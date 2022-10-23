Важный матч для Луческу и Скрипника. Составы на игру Динамо — Ворскла
Обе команды не в лучшем состоянии
В 13:00 начнется матч 9-го тура УПЛ между «Динамо» и «Ворсклой». Наставники Мирча Луческу и Виктор Скрипник определили стартовые составы.
Обе команды неудачно проводят сезон. Киевляне пока занимают 8-е место, а полтавчане - 12-е.
Динамо: Нещерет, Кендзера, Попов, Сирота, Караваев, Буяльский, Сидорчук, Кабаев, Цыганков, Лонвейк, Беседин
В запасе: Игнатенко, Вивчаренко, Бурда, Кравченко, Тымчик, Авраменко, Шепелев, Гармаш, Диалло, Пэррис, Ванат, Кулач
Ворскла: Ризнык, Пердута, Зайков, Чеснаков, Кравец, Бацула, Скляр, Челядин, Сефери, Юрченко, Марлисон
В запасе: Исенко, Домолега, Павлюк, Яворский, Фелипе, Олейник, Тотре, Козыренко, Кулаковский, Кравчук, Курай, Степанюк
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