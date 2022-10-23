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Англия
23 октября 2022, 11:40 | Обновлено 23 октября 2022, 11:48
44
0

Челси имеет печальную серию в матчах с МЮ. Но не антирекордную

«Аристократы» против «красных дьяволов» беспомощны

23 октября 2022, 11:40 | Обновлено 23 октября 2022, 11:48
44
0
Челси имеет печальную серию в матчах с МЮ. Но не антирекордную
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Юнайтед», который состоялся накануне, в субботу 22 октября, победитель, как известно, определен не был – ничья 1:1.

Миром соперники разошлись уже в седьмой раз за последние 10 встреч. Еще три поединка завершились победами манкунианцев. Таким образом, «пенсионеры» не могут выиграть у «Манчестер Юнайтед» в АПЛ уже в десяти играх.

Последний раз «Челси» побеждал «Ман Юнайтед» в чемпионате Англии-2016/2017. Тогда лондонцы обыграли манкунианцев на «Стэмфорд Бридж» со счетом 1:0.

Более продолжительные серии у «синих» с соперниками по чемпионату Англии были лишь дважды: 12 игр без побед в противостоянии с «Блэкберном» в 1992-1998 году и 19-ть – с «Арсеналом» с 1995 по 2005 год.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Манчестер Юнайтед
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Источник Sport.ua
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