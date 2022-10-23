Челси имеет печальную серию в матчах с МЮ. Но не антирекордную

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Юнайтед», который состоялся накануне, в субботу 22 октября, победитель, как известно, определен не был – ничья 1:1.

Миром соперники разошлись уже в седьмой раз за последние 10 встреч. Еще три поединка завершились победами манкунианцев. Таким образом, «пенсионеры» не могут выиграть у «Манчестер Юнайтед» в АПЛ уже в десяти играх.

Последний раз «Челси» побеждал «Ман Юнайтед» в чемпионате Англии-2016/2017. Тогда лондонцы обыграли манкунианцев на «Стэмфорд Бридж» со счетом 1:0.

Более продолжительные серии у «синих» с соперниками по чемпионату Англии были лишь дважды: 12 игр без побед в противостоянии с «Блэкберном» в 1992-1998 году и 19-ть – с «Арсеналом» с 1995 по 2005 год.