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Франция
23 октября 2022, 11:24 | Обновлено 23 октября 2022, 11:26
343
0

Игнатенко играет и Бордо побеждает

Очередной хороший матч украинца

23 октября 2022, 11:24 | Обновлено 23 октября 2022, 11:26
343
0
Игнатенко играет и Бордо побеждает
ФК Бордо. Даниил Игнатенко

В матче 13-го тура французской Лиги 2 «Бордо» полузащитника сборной Украины Даниила Игнатенко на своем поле принимал «Анси».

Украинец вышел в стартовом составе, получил очередную желтую карточку (седьмую в первенстве-2022/2023) и доиграл до конца встречи, закончившейся победой хозяев со счетом 1:0.

Имея в активе 27 очков, команда украинца продолжает лидировать в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Франции и является одним из претендентов на повышение в классе.

Перед началом сезона Бордо выкупил трансфер украинца.

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Источник Sport.ua
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