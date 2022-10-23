Игнатенко играет и Бордо побеждает
Очередной хороший матч украинца
В матче 13-го тура французской Лиги 2 «Бордо» полузащитника сборной Украины Даниила Игнатенко на своем поле принимал «Анси».
Украинец вышел в стартовом составе, получил очередную желтую карточку (седьмую в первенстве-2022/2023) и доиграл до конца встречи, закончившейся победой хозяев со счетом 1:0.
Имея в активе 27 очков, команда украинца продолжает лидировать в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Франции и является одним из претендентов на повышение в классе.
Перед началом сезона Бордо выкупил трансфер украинца.
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