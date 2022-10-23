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Чемпионат Германии
Хоффенхайм
22.10.2022, FT 0 : 2
Бавария
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Германия
23 октября 2022, 03:05 |
15
0

Хоффенхайм – Бавария – 0:2. Победа на классе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги

23 октября 2022, 03:05 |
15
0
Хоффенхайм – Бавария – 0:2. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 11-го тура чемпионата Германии по футболу между «Хоффенхаймом» и «Баварией». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев.

Чемпионат Германии по футболу. 11-й тур

Бундеслига. 22 октября

«Хоффенхайм» – «Бавария» – 0:2

Голы: Мусиала, 18, Шупо-Мотинг, 38

Смотрите лучшие моменты матча:

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
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