Хоффенхайм – Бавария – 0:2. Победа на классе. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч 11-го тура чемпионата Германии по футболу между «Хоффенхаймом» и «Баварией». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев.

Чемпионат Германии по футболу. 11-й тур

Бундеслига. 22 октября

«Хоффенхайм» – «Бавария» – 0:2

Голы: Мусиала, 18, Шупо-Мотинг, 38

Смотрите лучшие моменты матча: