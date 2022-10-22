Боруссия Д разгромила Штутгарт, победа Баварии, мегакамбэк РБ Лейпцига
«Боруссия М» проиграла «Айнтрахту»
Состоялись шесть матчей 11-го тура Бундеслиги.
«Бавария» обыграла «Хоффенхайм», «Байер» не смог одолеть «Вольфсбург», «Боруссия Д» разгромила – «Штутгарт».
«РБ Лейпциг» сумел выдать невероятный камбэк, проигрывая в два гола на 89-й минуте матча с «Аугсбургом».
Чемпионат Германии. 11-й тур
«Байер» – «Вольфсбург» – 2:2
Голы: Диаби (17), Фримпонг (75) – автогол Андрих (28), пенальти Арнольд (54).
«Фрайбург» – «Вердер» – 2:0
Голы: Кюблер (56), пенальти Грифо (80)
«Хоффенхайм» – «Бавария» – 0:2
Голы: Мусиала (17), Шупо-Мотинг (38).
«Боруссия Д» – «Штутгарт» – 5:0
Голы: Беллингем (2), Зюле (13), Рейна (44), Беллингем (53), Мукоко (72).
«Аугсбург» – «РБ Лейпциг» – 3:3
Голы: пенальти Бериша (34), Демирович (51), Варгас (64) Андре Силва (72), Нкунку (89), Новоа (90).
«Боруссия М» – «Айнтрахт Ф» – 1:3
Голы: Тюрам (72) – Линдстрем (6, 45), Эбимбе (29).
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