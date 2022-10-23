Фиорентина – Интер – 3:4. Голевая феерия во Флоренции. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Серии А
В матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» и «Интер» выдали сумасшедший матч. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей из Милана. «Фиалки» дважды отыгрывались, но упустили ничью на 90+5-й минуте.
Чемпионат Италии по футболу. 11-й тур
Серия А. 22 октября
«Фиорентина» – «Интер» – 3:4
Голы: Кабрал, 33 (пен.), Иконе, 60, Йович, 90 – Барелла, 2, Мартинес, 15, 73, Мхитарян, 90+5
ГОЛ! 0:1 Барелла, 2 мин.
ГОЛ! Мартинес 0:2, 15 мин.
ГОЛ! 1:2 Кабрал, 33 мин. (пен.)
ГОЛ! 2:2 Иконе, 60 мин.
ГОЛ! 2:3 Мартинес, 73 мин.
ГОЛ! 3:3 Йович, 90 мин.
ГОЛ! 3:4 Мхитарян, 90+5 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей не на шутку разыгрался в новом клубе
Под руководством румына «Динамо» проиграло все 4 матча в Лиге Европы