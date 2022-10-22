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22 октября 2022, 23:48 |
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0

Сумасшедший матч Фиорентины и Интера, победы Милана и Салернитаны

«Фиалки» дважды отыгрывались, но упустили ничью на 90+5-й минуте

22 октября 2022, 23:48 |
512
0
Сумасшедший матч Фиорентины и Интера, победы Милана и Салернитаны
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись три матча 11-го тура Серии А.

«Интер» и «Фиорентина» выдали сумасшедшую встречу с семью забитыми голами. Миланский клуб сумел вырвать победу на 90+5-й минуте. Победный гол на счету Генриха Мхитаряна.

«Милан» уверенно одолел «Монцу», «Салернитана» минимально обыграла «Специю».

Чемпионат Италии. 11-й тур

«Фиорентина» – «Интер» – 3:4
Голы: пенальти Артур (33), Иконе (60), Йович (90) – Барелла (2), Мартинес (15, 73 пенальти), Мхитарян (90+5).

«Милан» – «Монца» – 4:1
Голы: Браим Диас (16, 41), Ориги (65), Рафаэл Леау (84) – Раноккия (70).

«Салернитана» – «Специя» – 1:0
Гол: Маццокки (48).

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Источник Sport.ua
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