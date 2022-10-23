Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 01:52 |
35
0

Рух – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 октября в 15:00 поединок девятого тура чемпионата УПЛ

23 октября 2022, 01:52 |
35
0
Рух – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

В воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» сыграет против харьковского «Металлиста 1925».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Рух» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале УНИАН.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Металлист 1925».

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Верес – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Металлист 1925
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Ворскла
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Рух - Металлист 1925 смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал – Севилья – 3:1. Красота от Вальверде и ассисты Вини. Видео голов
Футбол | 23 октября 2022, 01:40 0
Реал – Севилья – 3:1. Красота от Вальверде и ассисты Вини. Видео голов
Реал – Севилья – 3:1. Красота от Вальверде и ассисты Вини. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Ла Лиги

Криштиану РОНАЛДУ: «Иногда вспыльчивость берет верх над нами»
Футбол | 22 октября 2022, 09:14 0
Криштиану РОНАЛДУ: «Иногда вспыльчивость берет верх над нами»
Криштиану РОНАЛДУ: «Иногда вспыльчивость берет верх над нами»

Звездный португалец – о недавнем скандале

ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал экс-форварда Вулверхэмптона
Футбол | 22.10.2022, 18:37
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал экс-форварда Вулверхэмптона
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал экс-форварда Вулверхэмптона
Эвертон c Миколенко разгромил Кристал Пэлас, Ман Сити переиграл Брайтон
Футбол | 22.10.2022, 18:59
Эвертон c Миколенко разгромил Кристал Пэлас, Ман Сити переиграл Брайтон
Эвертон c Миколенко разгромил Кристал Пэлас, Ман Сити переиграл Брайтон
Залужный обманул всех. ВСУ даже США не показали план обороны Украины
Война | 22.10.2022, 15:45
Залужный обманул всех. ВСУ даже США не показали план обороны Украины
Залужный обманул всех. ВСУ даже США не показали план обороны Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри сошел с ума»
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри сошел с ума»
22.10.2022, 10:31
Бокс
Манчестер Юнайтед наложил многотысячный штраф на Роналду
Манчестер Юнайтед наложил многотысячный штраф на Роналду
21.10.2022, 14:02 4
Футбол
Будет очень тяжело. СНБО дал неутешительный прогноз на ближайшие месяцы
Будет очень тяжело. СНБО дал неутешительный прогноз на ближайшие месяцы
21.10.2022, 17:45
Война
Чеферин дал оценку решению Украины претендовать на проведение ЧМ-2030
Чеферин дал оценку решению Украины претендовать на проведение ЧМ-2030
21.10.2022, 10:24 3
Футбол
Золотой трофей Шевченко, Луческу на выход, будущее Довбика и Малиновского
Золотой трофей Шевченко, Луческу на выход, будущее Довбика и Малиновского
22.10.2022, 06:11
Футбол
Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда
Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда
21.10.2022, 21:27
Бокс
Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо
Луческу – аут? Инсайдеры намекнули на уход Мирчи с поста коуча Динамо
22.10.2022, 06:23 34
Футбол
ФОТО. Украинский боксер неожиданно встретил Усика в США
ФОТО. Украинский боксер неожиданно встретил Усика в США
21.10.2022, 10:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности