В воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» сыграет против харьковского «Металлиста 1925».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Рух» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале УНИАН.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Металлист 1925».