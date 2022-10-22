Украина. Премьер лига22 октября 2022, 23:35 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Металлист 1925
Встреча состоится во Львове
22 октября 2022, 23:35 |
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В воскресенье, 23 октября, состоится матч девятого тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» сыграет против «Металлиста 1925».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
«Рух» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Металлист 1925».
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