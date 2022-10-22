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Украина. Премьер лига
22 октября 2022, 23:35 |
85
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Металлист 1925

Встреча состоится во Львове

22 октября 2022, 23:35 |
85
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Металлист 1925
ФК Рух

В воскресенье, 23 октября, состоится матч девятого тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» сыграет против «Металлиста 1925».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Рух» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Металлист 1925».

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Источник Sport.ua
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