В воскресенье, 23 октября, состоится матч девятого тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» сыграет против «Металлиста 1925».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Рух» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Металлист 1925».