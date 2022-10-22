ФОТО. Каждый миллиметр важен. Как зафиксировали гол Каземиро
Мяч совсем немного пересек линию ворот Кепы
В центральном матче 13-го тура АПЛ лондонский «Челси» разыграл мировую с «Манчестер Юнайтед», обе команды забивали в концовке встречи. Каземиро спас ничью для гостей на 90+4 минуте.
После удара бразильца Кепа Аррисабалага сумел дотянуться кончиками пальцев к мячу, но тот после удара об штангу все же на несколько сантиметров пересек линию ворот. Судье помогла система Goal-Line Technology.
Чемпионат Англии. 13-й тур
«Челси» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1
Голы: Жоржиньо пенальти (87) – Каземиро (90+4)
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