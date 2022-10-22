В воскресенье, 23 октября, состоится матч девятого тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» сыграет против «Ворсклы».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В.Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Динамо» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Ворскла».