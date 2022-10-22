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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Ворскла
Украина. Премьер лига
22 октября 2022, 22:55 |
193
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Ворскла

Поединок состоится в Киеве

22 октября 2022, 22:55 |
193
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Ворскла
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 23 октября, состоится матч девятого тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» сыграет против «Ворсклы».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В.Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Динамо» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Ворскла».

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Источник Sport.ua
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