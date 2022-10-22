Украина. Премьер лига22 октября 2022, 22:55 |
193
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Ворскла
Поединок состоится в Киеве
22 октября 2022, 22:55 |
193
0
В воскресенье, 23 октября, состоится матч девятого тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» сыграет против «Ворсклы».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В.Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 13:00.
«Динамо» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Ворскла».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 октября 2022, 22:22 1
Смотрите лучшие моменты матча 13-й тур АПЛ
Футбол | 22 октября 2022, 06:11 0
Главные новости за 21 октября на Sport.ua
Футбол | 22.10.2022, 16:17
Футбол | 22.10.2022, 21:53
Футбол | 22.10.2022, 16:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.10.2022, 22:54 10
20.10.2022, 18:00 13
22.10.2022, 10:31
21.10.2022, 19:45 2
21.10.2022, 21:27
21.10.2022, 13:46 14
20.10.2022, 20:50
21.10.2022, 13:05 8