Украина. Премьер лига22 октября 2022, 22:50 | Обновлено 22 октября 2022, 22:59
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Заря
В Ровно состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги
22 октября 2022, 22:50 | Обновлено 22 октября 2022, 22:59
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Во воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» сыграет против «Зари».
Поединок пройдет в Ровно на «Авангарде», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
«Верес» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Заря».
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