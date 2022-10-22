Во воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» сыграет против «Зари».

Поединок пройдет в Ровно на «Авангарде», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Верес» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Заря».