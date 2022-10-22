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Украина. Премьер лига
22 октября 2022, 22:50 | Обновлено 22 октября 2022, 22:59
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Заря

В Ровно состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги

22 октября 2022, 22:50 | Обновлено 22 октября 2022, 22:59
50
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Заря
НК Верес

Во воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» сыграет против «Зари».

Поединок пройдет в Ровно на «Авангарде», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Верес» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Заря».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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