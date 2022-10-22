ФОТО. Зидан вручил Бензема Золотой мяч, Касильяс наградил Куртуа

Перед матчем 11-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Севилья» состоялись несколько приятных моментов для болельщиков мадридского клуба.

Нападающий «сливочных» Карим Бензема символически получил «Золотой мяч» от бывшего тренера Зинедина Зидана и полузащитника Луки Модрича, которые также выигрывали эту награду.

Голкипер «Реал» Тибо Куртуа получил из рук Икера Касильяса награду лучшему вратарю года по версии France Football.

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