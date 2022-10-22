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  4. ФОТО. Зидан вручил Бензема Золотой мяч, Касильяс наградил Куртуа
Испания
22 октября 2022, 22:40 |
432
0

ФОТО. Зидан вручил Бензема Золотой мяч, Касильяс наградил Куртуа

Перед матчем «Реал Мадрид» – «Севилья» было много

22 октября 2022, 22:40 |
432
0
ФОТО. Зидан вручил Бензема Золотой мяч, Касильяс наградил Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Модрич, Касильяс, Куртуа, Бензема, Зидан

Перед матчем 11-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Севилья» состоялись несколько приятных моментов для болельщиков мадридского клуба.

Нападающий «сливочных» Карим Бензема символически получил «Золотой мяч» от бывшего тренера Зинедина Зидана и полузащитника Луки Модрича, которые также выигрывали эту награду.

Голкипер «Реал» Тибо Куртуа получил из рук Икера Касильяса награду лучшему вратарю года по версии France Football.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Зинедин Зидан Карим Бензема Золотой мяч Икер Касильяс Тибо Куртуа
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Источник Sport.ua
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