Италия22 октября 2022, 21:46 |
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Милан – Монца – 4:1. Дубль Браима Диаса. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 11-го тура Серии А
22 октября 2022, 21:46 |
83
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Состоялся матч 11-го тура Серии А, в котором «Милан» крупно одолел «Монцу».
Чемпионат Италии. 11-й тур
«Милан» – «Монца» – 4:1
Голы: Браим Диас (16, 41), Ориги (65), Рафаэл Леау (84) – Раноккия (70).
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Филиппо Раноккья (Монца).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Дивок Ориги (Милан).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
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