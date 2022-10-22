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Чемпионат Италии
Милан
22.10.2022, FT 4 : 1
Монца
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Италия
22 октября 2022, 21:46 |
83
0

Милан – Монца – 4:1. Дубль Браима Диаса. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 11-го тура Серии А

22 октября 2022, 21:46 |
83
0
Милан – Монца – 4:1. Дубль Браима Диаса. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 11-го тура Серии А, в котором «Милан» крупно одолел «Монцу».

Чемпионат Италии. 11-й тур

«Милан» – «Монца» – 4:1
Голы: Браим Диас (16, 41), Ориги (65), Рафаэл Леау (84) – Раноккия (70).

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Филиппо Раноккья (Монца).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Дивок Ориги (Милан).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
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Источник Sport.ua
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