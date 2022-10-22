Ярмоленко результативно поучаствовал в победе Аль-Айна в чемпионате ОАЭ

Завершился матч седьмого тура чемпионата ОАЭ, в котором «Аль-Айн», который тренирует украинский специалист Сергей Ребров, на выезде одолел «Аль-Наср» (3:1).

Украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко красивым ударом открыл счет в этой встрече. Это было уже седьмое результативно действие украинца в текущем чемпионате. Его заменили на 89-й минуте.

Отметим, что Андрею завтра исполнится 33 года.

Отметим, что «Аль-Айн» после семи туров набрал 13 очков и идет в лидерской группе.

Чемпионат ОАЭ. 7-й тур

«Аль-Наср» – «Аль-Айн» – 1:3

Гол: Мендес (48) – Ярмоленко (5), Лаба (77, 90+3)