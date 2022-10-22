Аталанта – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

В воскресенье, 23 октября, в Бергамо на поле стадиона «Атлети Адзурри д’Италия», вместимостью 21 300 зрителей, состоится матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» примет «Лацио». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Аталанта

Команда Джан Пьеро Гасперини, цвета которой, как известно, защищает украинской полузащитник Руслан Малиновский, в турнирной таблице Серии А идет на 2 месте. В 10 матчах она набрала 24 очка (7 побед, 3 ничьи, 0 поражений). Выше «Аталанты» находится только «Наполи», у которого 26 пунктов. К слову, неаполитанцы и бергамаски – единственные в нынешней Серии А, кто еще не познал горечи поражений.

В своем последнем матче «богиня» победила – дома со счетом 2:1 ею был обыгран «Сассуоло». А до этого подопечные Гасперини довольствовались ничьей 2:2 в выездном матче с «Удинезе».

По показателям на своем поле «Аталанта» в данный момент только 7-я в чемпионате Италии. В пяти матчах на Атлети Адзурри д’Италия» она добилась трех побед и дважды сыграла вничью.

Лацио

Коллектив Маурицио Сарри занимает в таблице чемпионата Италии 5 позицию. Он в 10 сыгранных поединках отпраздновал 6 побед, три раза сыграл вничью и 1 раз проиграл.

Единственное поражении «Лацио» в Серии А этого сезона датировано 3 сентября. Его римлянам нанес на их поле «Наполи» - 1:2. После этого парни Сарри идут на серии из 4 побед и одной ничьей. Миром они разошлись в последнем матче, сыграв 2:2 дома с «Удинезе».

Если брать в расчет исключительно гостевые результаты, то «Лацио» сейчас в чемпионате Италии занимает 6 место. Проведя на выезде 4 поединка, «лациале» набрали 8 очков (2 победы, 2 ничьи). В двух последних матчах в гостях они исключительно побеждали – «Кремонезе» (4:0) и «Фиорентина» (4:0).

Ориентировочные составы

Аталанта: Спортьелло – Околи, Демирал, Скальвини, Хатебур, де Рон, Копмайнерс, Соппи, Пашалич, Муриєль, Лукман.

Лацио: Проведел – Лаццари, Патрик, Романьоли, Марушич, Милинкович-Савич, Катальди, Весино, Педро, Дзакканьи, Фелипе Андерсон.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.01 по линии Parimatch.

23 октября, воскресенье