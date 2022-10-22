Испания22 октября 2022, 14:53 |
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С Золотым мячом – в лазарет. Бензема не сыграет против Севильи
У форварда «Реала» небольшое повреждение
22 октября 2022, 14:53 |
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Форвард «Реала» Карим Бензема пропустит предстоящий матч 11-го тура Ла Лиги против «Севильи», который состоится сегодня, 22 октября.
Бензема сегодня утром прошел медосмотр, который выявил у него мышечную усталость квадрицепса левой ноги. В «Реале» приняли решение не рисковать здоровьем 34-летнего француза.
В нынешнем сезоне на счету Бензема 6 голов и 1 ассист в 11 матчах за «Реал» во всех турнирах. В понедельник Бензема стал обладателем Золотого мяча.
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