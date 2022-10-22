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Испания
22 октября 2022, 14:53 |
235
0

С Золотым мячом – в лазарет. Бензема не сыграет против Севильи

У форварда «Реала» небольшое повреждение

22 октября 2022, 14:53 |
235
0
С Золотым мячом – в лазарет. Бензема не сыграет против Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Реала» Карим Бензема пропустит предстоящий матч 11-го тура Ла Лиги против «Севильи», который состоится сегодня, 22 октября.

Бензема сегодня утром прошел медосмотр, который выявил у него мышечную усталость квадрицепса левой ноги. В «Реале» приняли решение не рисковать здоровьем 34-летнего француза.

В нынешнем сезоне на счету Бензема 6 голов и 1 ассист в 11 матчах за «Реал» во всех турнирах. В понедельник Бензема стал обладателем Золотого мяча.

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Источник ФК Реал Мадрид
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