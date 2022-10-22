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Украина. Премьер лига
22 октября 2022, 14:07 |
92
0

Александрия – Львов. Стали известны стартовые составы

Стартовый матч тура в УПЛ

22 октября 2022, 14:07 |
92
0
Александрия – Львов. Стали известны стартовые составы
ФК Александрия

Сегодня, 22 октября «Александрия» в стартовом матче девятого тура УПЛ примет «Львов». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Александрия»: Билык, Цуриков, Мельник, Мирошниченко, Бабогло, Дришлюк, Кожушко, Демченко, Рыбалка, Калитвинцев, Третьяков

«Львов»: Ильющенков, Муравский, Никитюк, Васильев, Мильченко, Шишка, Бойко, Полегенько, Грисьо, Бугай, Ныч

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Александрия Львов Александрия - Львов Украинская Премьер-лига стартовые составы
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Источник УПЛ
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