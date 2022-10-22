Украина. Премьер лига22 октября 2022, 14:07 |
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Александрия – Львов. Стали известны стартовые составы
Стартовый матч тура в УПЛ
22 октября 2022, 14:07 |
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Сегодня, 22 октября «Александрия» в стартовом матче девятого тура УПЛ примет «Львов». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Александрия»: Билык, Цуриков, Мельник, Мирошниченко, Бабогло, Дришлюк, Кожушко, Демченко, Рыбалка, Калитвинцев, Третьяков
«Львов»: Ильющенков, Муравский, Никитюк, Васильев, Мильченко, Шишка, Бойко, Полегенько, Грисьо, Бугай, Ныч
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