Бывший нападающий сборной Японии Масато Кудо скончался на 33-м году жизни. Футболист умер в пятницу после операции на мозге.

У Кудо диагностировали гидроцефалию (скопление жидкости в желудочках головного мозга) и 3 октября он был госпитализирован.

Кудо выступал на родине за клубы «Касива Рейсол», «Санфречче Хиросима», «Ренофа Ямагути» и «Тегевахаро Миядзаки». Также форвард успел поиграть за канадский «Ванкувер Уайткэпс» и австралийский «Брисбен Роар». На клубном уровне он забил 116 голов.

Напомним, ранее умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР».