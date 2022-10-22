Бывший игрок сборной Японии скончался в возрасте 32 лет
Масато Кудо умер в пятницу после операции на мозге
Бывший нападающий сборной Японии Масато Кудо скончался на 33-м году жизни. Футболист умер в пятницу после операции на мозге.
У Кудо диагностировали гидроцефалию (скопление жидкости в желудочках головного мозга) и 3 октября он был госпитализирован.
Кудо выступал на родине за клубы «Касива Рейсол», «Санфречче Хиросима», «Ренофа Ямагути» и «Тегевахаро Миядзаки». Также форвард успел поиграть за канадский «Ванкувер Уайткэпс» и австралийский «Брисбен Роар». На клубном уровне он забил 116 голов.
Напомним, ранее умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР».
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