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22 октября 2022, 14:00 | Обновлено 22 октября 2022, 14:19
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Бывший игрок сборной Японии скончался в возрасте 32 лет

Масато Кудо умер в пятницу после операции на мозге

22 октября 2022, 14:00 | Обновлено 22 октября 2022, 14:19
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Бывший игрок сборной Японии скончался в возрасте 32 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Масато Кудо

Бывший нападающий сборной Японии Масато Кудо скончался на 33-м году жизни. Футболист умер в пятницу после операции на мозге.

У Кудо диагностировали гидроцефалию (скопление жидкости в желудочках головного мозга) и 3 октября он был госпитализирован.

Кудо выступал на родине за клубы «Касива Рейсол», «Санфречче Хиросима», «Ренофа Ямагути» и «Тегевахаро Миядзаки». Также форвард успел поиграть за канадский «Ванкувер Уайткэпс» и австралийский «Брисбен Роар». На клубном уровне он забил 116 голов.

Напомним, ранее умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР».

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Источник Reuters
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