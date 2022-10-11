Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»

На 75-м году жизни в Донецке умер Юрий Дегтерев, знаменитый вратарь «Шахтера» 70-х годов.

Он выигрывал с выигрывал с донецкой командой серебряные (1975, 1979) и бронзовые (1978) награды чемпионата СССР, а также Кубок страны (1980). Дважды был победителем юниорского чемпионата Европы U-18 (1966, 1967).

В 1977 году Дегтерев был признан лучшим вратарем сезона. Сыграл 321 матч за «Шахтер» в чемпионате Союза, 47 игр в Кубке и 10 поединок в еврокубках. Провел 17 матчей за сборную СССР.

С 2014 года Дегтерев был участником футбольных мероприятий на территории так называемой ДНР. В том числе входил в футбольный союз непризнанной террористической республики.