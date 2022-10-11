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Украина. Премьер лига
11 октября 2022, 04:39 | Обновлено 11 октября 2022, 04:47
274
0

Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»

Юрий Дегтерев сыграл 321 матч за «Шахтер» в чемпионате Союза

11 октября 2022, 04:39 | Обновлено 11 октября 2022, 04:47
274
0
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
Facebook. Юрий Дегтерев

На 75-м году жизни в Донецке умер Юрий Дегтерев, знаменитый вратарь «Шахтера» 70-х годов.

Он выигрывал с выигрывал с донецкой командой серебряные (1975, 1979) и бронзовые (1978) награды чемпионата СССР, а также Кубок страны (1980). Дважды был победителем юниорского чемпионата Европы U-18 (1966, 1967).

В 1977 году Дегтерев был признан лучшим вратарем сезона. Сыграл 321 матч за «Шахтер» в чемпионате Союза, 47 игр в Кубке и 10 поединок в еврокубках. Провел 17 матчей за сборную СССР.

С 2014 года Дегтерев был участником футбольных мероприятий на территории так называемой ДНР. В том числе входил в футбольный союз непризнанной террористической республики.

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Источник Sport.ua
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