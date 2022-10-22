РОНАЛДО: «Бразилия – суперфаворит ЧМ-2022»

Легендарный бразильский форвард Роналдо считает сборную Бразилии главным фаворитом ЧМ-2022 в Катаре:

«Бразилия производит на меня очень хорошее впечатление. Наша сборная – суперфаворит этого чемпионата мира. Не только потому, как они играют, но и потому, что это Бразилия. Она всегда была фаворитом турниров, в которых участвовала. У нашей страны есть талант и хороший нрав.

Я вижу, что европейские сборные сейчас динамичны, агрессивны, физически сильны, быстры и тактически очень организованы. Они даже забивают голы так, как это делали мы, бразильцы, в свое время.

Но предостерегаю, что мы не единственные будем считать себя фаворитами турнира, потому что от Южной Америки еще едет Аргентина. Она не проигрывает 35 матчей подряд, так что нужно быть с ней осторожными».

На групповом этапе Бразилия сыграет с Камеруном, Сербией и Швейцарией.