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  4. Бенфика получила 1 млн евро бонусов за Яремчука
Португалия
22 октября 2022, 12:49 | Обновлено 22 октября 2022, 13:06
126
0

Бенфика получила 1 млн евро бонусов за Яремчука

Все благодаря выходу «Брюгге» в плей-офф Лиги чемпионов

22 октября 2022, 12:49 | Обновлено 22 октября 2022, 13:06
126
0
Бенфика получила 1 млн евро бонусов за Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Португальская «Бенфика» получила от бельгийского «Брюгге» бонусный 1 миллион евро с продажи украинского форварда Романа Яремчука.

От «Брюгге» лиссабонцы получили бонус в размере 1 млн евро, так как Яремчук вместе с бельгийским клубом вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Именно такой пункт был прописан в контракте.

Напомним, «Бенфика» продала Яремчука в «Брюгге» за 16 млн евро, но в договоре также были прописаны возможные бонусы. Бельгийский клуб после четырех туров группового раунда досрочно гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Бенфика Брюгге Лига чемпионов Роман Яремчук трансферы
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Источник O Jogo
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