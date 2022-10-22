Бенфика получила 1 млн евро бонусов за Яремчука
Все благодаря выходу «Брюгге» в плей-офф Лиги чемпионов
Португальская «Бенфика» получила от бельгийского «Брюгге» бонусный 1 миллион евро с продажи украинского форварда Романа Яремчука.
От «Брюгге» лиссабонцы получили бонус в размере 1 млн евро, так как Яремчук вместе с бельгийским клубом вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Именно такой пункт был прописан в контракте.
Напомним, «Бенфика» продала Яремчука в «Брюгге» за 16 млн евро, но в договоре также были прописаны возможные бонусы. Бельгийский клуб после четырех туров группового раунда досрочно гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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