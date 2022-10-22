Бенфика получила 1 млн евро бонусов за Яремчука

Португальская «Бенфика» получила от бельгийского «Брюгге» бонусный 1 миллион евро с продажи украинского форварда Романа Яремчука.

От «Брюгге» лиссабонцы получили бонус в размере 1 млн евро, так как Яремчук вместе с бельгийским клубом вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Именно такой пункт был прописан в контракте.

Напомним, «Бенфика» продала Яремчука в «Брюгге» за 16 млн евро, но в договоре также были прописаны возможные бонусы. Бельгийский клуб после четырех туров группового раунда досрочно гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.