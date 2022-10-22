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WTA
22 октября 2022, 10:59 | Обновлено 22 октября 2022, 11:07
130
1

Стали известны все полуфиналистки на турнире в Гвадалахаре

Представительницы страны-404 выбыли из борьбы, но осталась белоруска

22 октября 2022, 10:59 | Обновлено 22 октября 2022, 11:07
130
1
Стали известны все полуфиналистки на турнире в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Состоялись четвертьфинальные матчи на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

По итогам сыгранных встреч определилась последняя участница Итогового турнира.

Гвадалахара. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Виктория Азаренко – Кори Гауфф [5] – 7:6, 4:6, 6:3
Джессика Пегула [3] – Слоан Стивенс – 6:2, 6:2

Нижняя часть сетки

Вероника Кудерметова [8] – Мария Саккари [4] – 1:6, 7:5, 4:6
Анна Калинская – Мария Боузкова – 2:5, отказ Калинской

Гвадалахара. Пары 1/2 финала

Виктория Азаренко – Джессика Пегула [3]

Мария Саккари [4] – Мария Боузкова.

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Виктория Азаренко Итоговый турнир WTA Слоан Стивенс Джессика Пегула Вероника Кудерметова Мария Саккари Анна Калинская Кори Гауфф Мария Боузкова WTA Гвадалахара
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Fdail
Я рад даже не потому  ,что люди с одной скрепоносной хромосой покинули  турнир, а и то, что на Итоговом их будет на одну меньше. Саккари провела отвратительно сезон , но сегодня за этот турнир она , конечно, молодец 
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