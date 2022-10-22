Стали известны все полуфиналистки на турнире в Гвадалахаре
Представительницы страны-404 выбыли из борьбы, но осталась белоруска
Состоялись четвертьфинальные матчи на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.
По итогам сыгранных встреч определилась последняя участница Итогового турнира.
Гвадалахара. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Виктория Азаренко – Кори Гауфф [5] – 7:6, 4:6, 6:3
Джессика Пегула [3] – Слоан Стивенс – 6:2, 6:2
Нижняя часть сетки
Вероника Кудерметова [8] – Мария Саккари [4] – 1:6, 7:5, 4:6
Анна Калинская – Мария Боузкова – 2:5, отказ Калинской
Гвадалахара. Пары 1/2 финала
Виктория Азаренко – Джессика Пегула [3]
Мария Саккари [4] – Мария Боузкова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 21 октября на Sport.ua
Защитник «Интера» будет сидеть на скамейке запасных из-за температуры