Мойзе КИН: «Мы усердно работаем, чтобы компенсировать потери»

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин высказался после победы над «Эмполи» (4:0) в матче 11-го тура итальянской Серии А.

«Мы должны продолжать в том же духе. Мы усердно работаем, чтобы компенсировать потери, допущенные нами ранее в этом сезоне.

Перед игрой мы устроили беседу, пообещав друг другу, что каждый из нас отдаст все силы ради болельщиков «Ювентуса» и чести клуба.

Старт сезона выдался для меня непростым, но я боролся, и мне помогали товарищи по команде. Я всегда старался полностью выкладываться, что бы обо мне ни говорили окружающие», - сказал Кин.