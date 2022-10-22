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Италия
22 октября 2022, 09:55 | Обновлено 22 октября 2022, 10:09
67
0

Мойзе КИН: «Мы усердно работаем, чтобы компенсировать потери»

Форвард «Ювентуса» – о победе над «Эмполи»

22 октября 2022, 09:55 | Обновлено 22 октября 2022, 10:09
67
0
Мойзе КИН: «Мы усердно работаем, чтобы компенсировать потери»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин высказался после победы над «Эмполи» (4:0) в матче 11-го тура итальянской Серии А.

«Мы должны продолжать в том же духе. Мы усердно работаем, чтобы компенсировать потери, допущенные нами ранее в этом сезоне.

Перед игрой мы устроили беседу, пообещав друг другу, что каждый из нас отдаст все силы ради болельщиков «Ювентуса» и чести клуба.

Старт сезона выдался для меня непростым, но я боролся, и мне помогали товарищи по команде. Я всегда старался полностью выкладываться, что бы обо мне ни говорили окружающие», - сказал Кин.

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Мойзе Кин Эмполи Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник DAZN
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