Мойзе КИН: «Мы усердно работаем, чтобы компенсировать потери»
Форвард «Ювентуса» – о победе над «Эмполи»
Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин высказался после победы над «Эмполи» (4:0) в матче 11-го тура итальянской Серии А.
«Мы должны продолжать в том же духе. Мы усердно работаем, чтобы компенсировать потери, допущенные нами ранее в этом сезоне.
Перед игрой мы устроили беседу, пообещав друг другу, что каждый из нас отдаст все силы ради болельщиков «Ювентуса» и чести клуба.
Старт сезона выдался для меня непростым, но я боролся, и мне помогали товарищи по команде. Я всегда старался полностью выкладываться, что бы обо мне ни говорили окружающие», - сказал Кин.
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