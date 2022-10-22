Украина. Вторая лига22 октября 2022, 08:55 |
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Нива Винница – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 22 октября в 13:00
22 октября 2022, 08:55 |
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В субботу, 22 октября, состоится матч 8-го тура Второй лиги Украины, в котором винницкая «Нива» примет «Металлург-2» из Запорожья. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.
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