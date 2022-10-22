ВИДЕО. Бенфика обыграла Порту и ушла в отрыв
«Орлы» забрали три очка у главного конкурента
В матче 10-го тура чемпионата Португалии в Порту выяснили отношения «Порту» и «Бенфика».
Ко встрече соперники подошли с разрывом в три очка: «Бенфика» лидировала с 25 очками, «Порту» шел вторым, имея 22 пункта. После финального свистка «драконы» остались при своем, а лиссабонцы пополнили багаж тремя баллами.
Исход поединка решил единственный гол, автором которого на 72-й минуте стал хавбек «Бенфики» Рафа Силва. С 27-й минуты «Порту» играл в меньшинстве после удаления Эустакио.
Чемпионат Португалии. 10-й тур
Порту – Бенфика – 0:1
Гол: Рафа Силва, 72 (0:1).
Удален Эустакио, 27 (Порту)
Видеообзор матча Порту – Бенфика
События матча
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