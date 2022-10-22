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Португалия
22 октября 2022, 02:03 | Обновлено 22 октября 2022, 02:51
94
0

ВИДЕО. Бенфика обыграла Порту и ушла в отрыв

«Орлы» забрали три очка у главного конкурента

22 октября 2022, 02:03 | Обновлено 22 октября 2022, 02:51
94
0
ВИДЕО. Бенфика обыграла Порту и ушла в отрыв
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура чемпионата Португалии в Порту выяснили отношения «Порту» и «Бенфика».

Ко встрече соперники подошли с разрывом в три очка: «Бенфика» лидировала с 25 очками, «Порту» шел вторым, имея 22 пункта. После финального свистка «драконы» остались при своем, а лиссабонцы пополнили багаж тремя баллами.

Исход поединка решил единственный гол, автором которого на 72-й минуте стал хавбек «Бенфики» Рафа Силва. С 27-й минуты «Порту» играл в меньшинстве после удаления Эустакио.

Чемпионат Португалии. 10-й тур

Порту – Бенфика – 0:1

Гол: Рафа Силва, 72 (0:1).

Удален Эустакио, 27 (Порту)

Видеообзор матча Порту – Бенфика

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
27’
Стивен Юстакио (Порту) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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