Симона ХАЛЕП: «Допинг? Никогда не помышляла об обмане»
Румынская теннисистка уверяет в своей невиновности
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала свое отстранение от тенниса из-за положительного допинг-теста:
«Сегодня начался тяжелейший поединок в моей жизни: битва за правду. Мне сообщили, что я сдала положительный тест на запрещенный препарат в крайне незначительном количестве, что стало наибольшим шоком.
Во время всей карьеры я никогда не помышляла об обмане, это совершенно противоречит ценностям, на которых я выросла. Оказавшись в такой несправедливой ситуации, я чувствую себя преданной и загнанной в тупик
Я буду бороться до конца, чтобы доказать, что никогда сознательно не употребляла какое-либо запрещенное вещество. И я верю, что рано или поздно правда выяснится.
Речь не о титулах или деньгах. Это дело чести, истории любви, которую я создавала играя в теннис последние 25 лет».
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