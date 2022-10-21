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  4. Симона ХАЛЕП: «Допинг? Никогда не помышляла об обмане»
WTA
21 октября 2022, 21:30 | Обновлено 21 октября 2022, 22:04
197
2

Симона ХАЛЕП: «Допинг? Никогда не помышляла об обмане»

Румынская теннисистка уверяет в своей невиновности

21 октября 2022, 21:30 | Обновлено 21 октября 2022, 22:04
197
2
Симона ХАЛЕП: «Допинг? Никогда не помышляла об обмане»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала свое отстранение от тенниса из-за положительного допинг-теста:

«Сегодня начался тяжелейший поединок в моей жизни: битва за правду. Мне сообщили, что я сдала положительный тест на запрещенный препарат в крайне незначительном количестве, что стало наибольшим шоком.

Во время всей карьеры я никогда не помышляла об обмане, это совершенно противоречит ценностям, на которых я выросла. Оказавшись в такой несправедливой ситуации, я чувствую себя преданной и загнанной в тупик

Я буду бороться до конца, чтобы доказать, что никогда сознательно не употребляла какое-либо запрещенное вещество. И я верю, что рано или поздно правда выяснится.

Речь не о титулах или деньгах. Это дело чести, истории любви, которую я создавала играя в теннис последние 25 лет».

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Симона Халеп допинг
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donPedro
"Румунська тенісистка запевняє у своїй невинності"
 Може у своїй "невинуватості" ?
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